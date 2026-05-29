Πεζοδρόµια “παγίδες” στα Χανιά – Γυναίκα τραυματίστηκε στην οδό Αρχοντάκη

Την αγανάκτησή τους για την άσχηµη και επικίνδυνη -όπως αποδεικνύεται- εικόνα του πεζοδροµίου επί της οδού Αρχοντάκη στο κέντρο της πόλης εξέφρασαν το πρωί της Πέµπτης στα «Χ.ν.» καταστηµατάρχες της περιοχής και πολίτες µε αφορµή την πτώση µιας γυναίκας.

Ξεκολληµένες και φουσκωµένες πλάκες εγκυµονούν κινδύνους ιδιαίτερα για τους ηλικιωµένους ανθρώπους οι οποίοι διέρχονται από το σηµείο.

1 από 3

Η κα Μαρία όπως ανέφερε µιλώντας στα «Χ.ν.» έπεσε ενώ περπατούσε στο πεζοδρόµιο «σκό

νταψα στην εσοχή του πεζοδροµίου και έπεσα. Εχω χτυπήσει στο γόνατο, στο πρόσωπο και στον ώµο ενώ σπάσανε και τα γυαλιά µου. Από ό, τι µου είπαν εδώ οι καταστηµατάρχες δεν είναι η πρώτη φορά που πέφτει κάποιος εξαιτίας του πεζοδροµίου».

Από µεριάς του, ο κ. Πολύβιος Νοδαράκης επιχειρηµατίας στην οδό Αρχοντάκη τόνισε πως πριν δύο µέρες ακόµα µία γυναίκα είχε πέσει στο πεζοδρόµιο «τελευταία φορά συνέβη πριν από δύο µέρες είχε πέσει µία κυρία στο πεζοδρόµιο. Τα πράγµατα της φτάσανε µέχρι

την πόρτα του φαρµακείου».

Όπως εξήγησε ο κ. Νοδαράκης αµέσως ενηµέρωσε τον ∆ήµο «επικοινώνησα επί τόπου µε την τεχνική υπηρεσία του δήµου. Μίλησα µε µία κυρία µου είπε ότι θα ενηµερώσει επί τόπου τους υπεύθυνους να δούνε τι θα γίνει. Είπα πάρτε µε ένα τηλέφωνο να γνωρίζω τουλάχιστον αν θα γίνει κάτι, κάποιο έργο ώστε να αποκατασταθεί το πρόβληµα µε τις πλάκες. ∆εν έλαβα ποτέ κλήση από την τεχνική υπηρεσία. ∆ύο µέρες µετά, σήµερα δηλαδή (Σ.Σ. χθες) ακούω τον θόρυβο σηκώνοµαι βγαίνω έξω και βλέπω την κυρία στο πεζοδρόµιο». Θεωρώ ανεπίτρεπτο αυτό το οποίο συνέβη, καθώς και στο παρελθόν είχα µιλήσει µε το δήµο για το συγκεκριµένο θέµα. Είχα στείλει και email για µία πλάκα

η οποία ήταν σπασµένη στο πεζοδρόµιο. Είχα πάρει αριθµό πρωτοκόλλου. Αποκατέστησαν το θέµα µε την πλάκα. Τα δύο θέµατα τα οποία είναι µε τις πλάκες που έχει προκληθεί από τις ρίζες των δέντρων δεν αποκαταστάθηκαν ποτέ και δεν πήρα µία απάντηση καθότι επικοινώνησα ξανά µε το δήµο για το συγκεκριµένο θέµα καθώς οι πτώσεις είναι συχνές στην περιοχή».