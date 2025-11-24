Πέθανε ο θρύλος της ρέγκε Τζίμι Κλιφ

Πέθανε ο θρυλικός Τζαμαϊκανός τραγουδιστής, Τζίμι Κλιφ, ο οποίος μαζί με τον Μπομπ Μάρλεϊ έκαναν γνωστή την μουσική, ρέγκε, το σκα, και το rocksteady, στη διάρκεια της καριέρας του που ξεπέρασε τις έξι δεκαετίες, ανακοίνωσε στο Facebook η σύζυγός του Λατίφα Τσέιμπερς.

Όπως είπε η ίδια, η αιτία θανάτου του ήταν επιληπτική κρίση ακολουθούμενη από πνευμονία.

Γεννημένος ως Τζέιμς Τσέιμπερς στις 30 Ιουλίου του 1944 στη διάρκεια ενός τυφώνα στην ενορία του Σεντ Τζέιμς, στη βορειοδυτική Τζαμάικα, μετακόμισε στα χρόνια του 1950 από το οικογενειακό αγρόκτημα στην πρωτεύουσα της χώρας, το Κίνγκστον, μαζί με τον πατέρα του, αποφασισμένος να επιτύχει στη μουσική βιομηχανία.

Σε ηλικία μόλις 14 ετών έγινε διάσημος στη χώρα με το τραγούδι που έγραψε, το “Hurricane Hattie”.

Στη συνέχεια ηχογράφησε πάνω από 30 άλμπουμ και ερμήνευσε τραγούδια σε όλο τον κόσμο–από το Παρίσι και τη Βραζιλία μέχρι τη Διεθνή Έκθεση της Νέας Υόρκης, το 1964.