Πέθανε ο Σαμπέρ Καζέμι

Το χρονικό της τραγωδίας του Σαμπέρ Καζέμι ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης, με την αποσύνδεση του Ιρανού αθλητή από τη μηχανική υποστήριξη στην οποία βρισκόταν.

Ο Καζέμι εγκατέλειψε τα εγκόσμια σε νοσοκομείο της Τεχεράνης, μετά από μια μάχη με προδιαγεγραμμένο τέλος, αφού ήταν ήδη εγκεφαλικά νεκρός.

Ο Ιρανός διαγώνιος υπέστη ηλεκτροπληξία σε πισίνα στο Κατάρ, όπου και αγωνιζόταν στον σύλλογο Αλ Ραγιάν. Η ηλεκτροπληξία οδήγησε σε σοβαρή εγκεφαλική βλάβη και παρά τη μεταφορά του από την Ντόχα σε κέντρο αποκατάστασης στην Τεχεράνη, η κατάστασή του δεν βελτιώθηκε.

Σε αθλητικό επίπεδο, ο 27χρονος Καζέμι είχε μεγάλες διακρίσεις. Με την Εθνική ομάδα πανηγύρισε το χρυσό (2021) και το ασημένιο μετάλλιο (2023) στους Ασιατικό Πρωτάθλημα, ενώ κρέμασε στο στήθος δύο χρυσά στους Ασιατικούς Αγώνες, το 2018 και 2022.

Σε διασυλλογικό επίπεδο πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου Ασίας (2021) με την Φούλαντ Σίργιαν Ιράνιαν, ενώ με την ίδια ομάδα στέφθηκε πρωταθλητής στη χώρα του το 2021.

Σε ατομικό επίπεδο, αναδείχθηκε MVP (πολυτιμότερος παίκτης) στο Πρωτάθλημα Ασίας (2021) και στο Champions League Ασιατικών Συλλόγων (2021).