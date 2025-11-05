menu
21.7 C
Chania
Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Πέθανε ο Σαμπέρ Καζέμι

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Το χρονικό της τραγωδίας του Σαμπέρ Καζέμι ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης, με την αποσύνδεση του Ιρανού αθλητή από τη μηχανική υποστήριξη στην οποία βρισκόταν.

Ο Καζέμι εγκατέλειψε τα εγκόσμια σε νοσοκομείο της Τεχεράνης, μετά από μια μάχη με προδιαγεγραμμένο τέλος, αφού ήταν ήδη εγκεφαλικά νεκρός.

Ο Ιρανός διαγώνιος υπέστη ηλεκτροπληξία σε πισίνα στο Κατάρ, όπου και αγωνιζόταν στον σύλλογο Αλ Ραγιάν. Η ηλεκτροπληξία οδήγησε σε σοβαρή εγκεφαλική βλάβη και παρά τη μεταφορά του από την Ντόχα σε κέντρο αποκατάστασης στην Τεχεράνη, η κατάστασή του δεν βελτιώθηκε.

Σε αθλητικό επίπεδο, ο 27χρονος Καζέμι είχε μεγάλες διακρίσεις. Με την Εθνική ομάδα πανηγύρισε το χρυσό (2021) και το ασημένιο μετάλλιο (2023) στους Ασιατικό Πρωτάθλημα, ενώ κρέμασε στο στήθος δύο χρυσά στους Ασιατικούς Αγώνες, το 2018 και 2022.

Σε διασυλλογικό επίπεδο πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου Ασίας (2021) με την Φούλαντ Σίργιαν Ιράνιαν, ενώ με την ίδια ομάδα στέφθηκε πρωταθλητής στη χώρα του το 2021.

Σε ατομικό επίπεδο, αναδείχθηκε MVP (πολυτιμότερος παίκτης) στο Πρωτάθλημα Ασίας (2021) και στο Champions League Ασιατικών Συλλόγων (2021).

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum