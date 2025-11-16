Πέθανε ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ, Δημήτριος Σταμάτης

Σε ηλικία 75 χρόνων πέθανε ο Δημήτρης Σταμάτης, πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μεταξύ άλλων είχε διατελέσει πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο Δημήτριος Σταμάτης είχε γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη.

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ασκούσε ενεργά το επάγγελμα του δικηγόρου.

Το 1985 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, έως και το 1993. Ακόμα διατέλεσε Γενικός Γραμματέας του πρώην υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Κατά την περίοδο 2005 – 2009, χρημάτισε Γενικός Γραμματέας της τότε Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Το 2012 ορκίστηκε υπουργός Επικρατείας της τρικομματικής κυβέρνησης στην οποία συμμετείχαν η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΑΡ,.

Στις βουλευτικές εκλογές του Ιανουαρίου 2015 ήταν υποψήφιος στη δεύτερη θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας της ΝΔ.