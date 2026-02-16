Πέθανε ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ντιβάλ

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, Ρόμπερτ Ντιβάλ πέθανε σε ηλικία 95 ετών όπως μεταδίδει το cnn.gr.

Η κινηματογραφική του πορεία διήρκεσε έξι δεκαετίες, και έγινε γνωστός για τις ερμηνείες του στις ταινίες «Ο Νονός», «Απόκαλυψη Τώρα», ενώ οι ερμηνείες του στα «The Great Santini», «Lonesome Dove» και «The Apostle», τον καθιέρωσαν ως έναν από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της γενιάς του.

Ο διακεκριμένος ηθοποιός είχε κερδίσει το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Τρυφερές σχέσεις» του 1983.

Ο Ντιβάλ πέθανε «ειρηνικά» στο σπίτι του στο Μίντλμπουργκ της Βιρτζίνια την Κυριακή, ανακοίνωσε η σύζυγός του Λουτσιάνα.

«Χθες αποχαιρετήσαμε τον αγαπημένο μου σύζυγο, τον αγαπημένο μου φίλο και έναν από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της εποχής μας. Ο Μπομπ έφυγε ήσυχα από τη ζωή στο σπίτι του, περιτριγυρισμένος από αγάπη και άνεση.

Για τον κόσμο, ήταν ένας βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, σκηνοθέτης και αφηγητής. Για μένα, ήταν απλά τα πάντα. Το πάθος του για την τέχνη του συναγωνιζόταν μόνο από τη βαθιά αγάπη του για τους χαρακτήρες, ένα καλό γεύμα και το να είναι το επίκεντρο της προσοχής. Σε κάθε έναν από τους πολλούς ρόλους του, ο Μπομπ έδινε τα πάντα στους χαρακτήρες του και στην αλήθεια του ανθρώπινου πνεύματος που εκπροσωπούσαν. Με αυτόν τον τρόπο, αφήνει κάτι διαχρονικό και αξέχαστο σε όλους μας. Σας ευχαριστούμε για τα χρόνια υποστήριξης που δείξατε στον Μπομπ και για το χρόνο και την ιδιωτικότητα που μας δώσατε για να γιορτάσουμε τις αναμνήσεις που μας άφησε», ανέφερε στη δήλωσή της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η οικογένεια του ηθοποιού «παροτρύνει όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του να το κάνουν με τρόπο που να αντικατοπτρίζει τη ζωή που έζησε, παρακολουθώντας μια υπέροχη ταινία, λέγοντας μια καλή ιστορία γύρω από ένα τραπέζι με φίλους ή κάνοντας μια βόλτα με το αυτοκίνητο στην εξοχή για να εκτιμήσουν την ομορφιά του κόσμου».

Σύμβουλος της οικογένειας Κορλεόνε στο «Νονό»

Ο Ντιβάλ υποδύθηκε τον σύμβουλο της οικογένειας Κορλεόνε στην ταινία «Ο Νονός» του Φράνσις Φορντ Κόπολα, κερδίζοντας την πρώτη από τις επτά υποψηφιότητες για Όσκαρ για την ταινία του 1972, προτού επαναλάβει τον ρόλο δύο χρόνια αργότερα στο «Ο Νονός II».

Σε μια συνέντευξη με τον Λάρι Κινγκ, ο Ντιβάλ χαρακτήρισε την απόφασή του να μην εμφανιστεί στην τρίτη ταινία «Νονός» «θέμα αρχής», λέγοντας στον Μπομπ Κόστας ότι ο Αλ Πατσίνο θα πληρωνόταν πέντε φορές το ποσό που του προσφέρθηκε, κάτι που ήταν «εντελώς απαράδεκτο».

«Όλοι το έκαναν για τα χρήματα», είχε πει τότε ο Ντιβάλ. «Γιατί να περιμένουμε 15 χρόνια για να κάνουμε μια συνέχεια;».

Ο Ντιβάλ υποδύθηκε μια σειρά από ιστορικές προσωπικότητες κατά τη διάρκεια της καριέρας του, όπως τον Ρόμπερτ Ε. Λι («Θεοί και Στρατηγοί»), τον Ιωσήφ Στάλιν (στην ταινία του HBO «Στάλιν») και τον Ναζί εγκληματία πολέμου Άντολφ Άιχμαν («Ο Άνθρωπος που Αιχμάλωτος τον Άιχμαν»).

Γεννήθηκε στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια και όταν μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να σπουδάσει θέατρο μοιραζόταν ένα διαμέρισμα με τον Ντάστιν Χόφμαν και έκανε παρέα με τον Τζιν Χάκμαν, τότε νεαρό ηθοποιό.

Ο Ντιβάλ παρευρέθηκε στην ορκωμοσία του Τζορτζ Μπους του νεότερου, συγκέντρωσε χρήματα για την υποψηφιότητα του Μιτ Ρόμνεϊ ενώ συμμετείχε στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών το 2008.

Του απονεμήθηκε το Εθνικό Μετάλλιο Τεχνών κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπους το 2004.