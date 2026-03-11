Πέθανε ο Γιώργος Μαρίνος: Σίγησε ο πιο εκρηκτικός showman της ελληνικής σκηνής

Ο Γιώργος Μαρίνος πέθανε σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω του μια μακρά πορεία που σημάδεψε τη νυχτερινή διασκέδαση, το θέατρο και την τηλεόραση στην Ελλάδα.

Όπως μεταδίδει το cnn.gr, o ελληνικός καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά έναν από τους πιο εμβληματικούς και αντισυμβατικούς δημιουργούς του.

Με το ιδιαίτερο χιούμορ του, τις καυστικές ατάκες, τις μιμήσεις και τις ανατρεπτικές παραστάσεις του, ο Μαρίνος δεν ήταν απλώς ένας τραγουδιστής ή ηθοποιός. Ήταν ένας performer που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο το ελληνικό κοινό αντιλαμβανόταν το ζωντανό θέαμα.