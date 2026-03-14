Πέθανε ο δημοσιογράφος Αντώνης Κούρτης

Έφυγε στα 91 του πριν λίγο, ο Αντώνης Κούρτης ένας από τους εμβληματικούς και διαπρεπέστερους δημοσιογράφους της γενιάς του.

Οπως μετέδωσε στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα: “Μακεδονία”, ο Αντ. Κούρτης γεννήθηκε στη Λάρισα τον Φεβρουάριο του 1934, αλλά μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και αρχικά άσκησε τη δικηγορία.

Ο Αντώνης Κούρτης, ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία το 1961 στις εφημερίδες «Ελεύθερος Λαός» και «Δράση», ενώ στη συνέχεια εργάστηκε στην εφημερίδα «Θεσσαλονίκη», της οποίας τη διεύθυνση ανέλαβε το 1966 και διατήρησε μέχρι το 1983. Την περίοδο της χούντας (1967-74) ήταν ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων και της ελληνικής εκπομπής της Σουηδικής Ραδιοφωνίας.

Μετά την εκλογική νίκη του Ανδρέα Παπανδρέου και του ΠΑΣΟΚ το 1981, τοποθετήθηκε πρόεδρος της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), θέση που διατήρησε μέχρι το 1985, οπότε ανέλαβε γενικός γραμματέας Τύπου και Πληροφοριών στην κυβέρνηση.