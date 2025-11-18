Πέθανε και ο πατέρας της οικογένειας τουριστών που δηλητηριάστηκαν στην Κωνσταντινούπολη

Έντεκα άτομα έχουν τεθεί υπό κράτηση σε σχέση με τους θανάτους τεσσάρων μελών της ίδιας οικογένειας από ύποπτη δηλητηρίαση στην Κωνσταντινούπολη, μετέδωσε τη Δευτέρα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Όπως αναμεταδίδει η ΕΡΤ, μία Τουρκο-Γερμανίδα, ο σύζυγός της και τα δύο τους παιδιά, που βρίσκονταν σε διακοπές από τη Γερμανία στη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας, αρρώστησαν την Τετάρτη αφού κατανάλωσαν αρκετά δημοφιλή πιάτα δρόμου στη γειτονιά Ορτάκιοϊ, κοντά σε μια γέφυρα που εκτείνεται πάνω από τα Στενά του Βοσπόρου.

Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, αλλά τα δύο παιδιά πέθαναν την Πέμπτη και η μητέρα την επόμενη μέρα. Το Anadolu τους ταυτοποίησε ως Τσίγκντεμ Μποτσέκ, τον γιο της Καντίρ, έξι ετών, και την κόρη της Μασάλ, τριών ετών.

Ο πατέρας, Σερβέτ Μποτσέκ, πέθανε τη Δευτέρα μετά από αρκετές ημέρες νοσηλείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Οι εισαγγελείς της Κωνσταντινούπολης άνοιξαν έρευνα, επικεντρωμένη αρχικά σε ύποπτη τροφική δηλητηρίαση. Ωστόσο, προέκυψαν στοιχεία ότι η οικογένεια μπορεί να εκτέθηκε σε φυτοφάρμακα στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Η τουρκική εφημερίδα Hurriyet ανέφερε ότι μια ουσία ψεκάστηκε σε δωμάτιο του ισογείου του ξενοδοχείου για την καταπολέμηση κοριών, η οποία ενδέχεται να είχε φτάσει στο δωμάτιο της οικογένειας στον πρώτο όροφο μέσω αεραγωγού του μπάνιου. Η αστυνομία συνέλεξε δείγματα από σεντόνια, μαξιλάρια, μπουκάλια νερού και κουβέρτες πριν σφραγίσει το κτίριο, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Το ανώνυμο ξενοδοχείο στη γειτονιά Φατίχ, κοντά στην ιστορική χερσόνησο της Κωνσταντινούπολης, εκκενώθηκε το Σάββατο αφού δύο ακόμη επισκέπτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με παρόμοια συμπτώματα, μετέδωσε το Anadolu. Το ξενοδοχείο σφραγίστηκε από τις δημοτικές αρχές την Κυριακή, πρόσθεσε το πρακτορείο.

Μεταξύ των κρατουμένων ήταν πέντε πωλητές φαγητού, ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου και δύο υπάλληλοι, καθώς και τρία άτομα από την εταιρεία καταπολέμησης εντόμων, ανέφερε, χωρίς να δώσει χρονικό πλαίσιο για το πότε ακριβώς συνελήφθησαν όλοι.

Οκτώ από αυτούς επρόκειτο να εμφανιστούν ενώπιον δικαστή τη Δευτέρα.

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε μετά από συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου τη Δευτέρα ότι «οι δυνάμεις ασφαλείας μας και οι εισαγγελείς θα ηγηθούν των αναγκαίων ερευνών για να προσδιοριστούν τα αίτια αυτών των θανάτων».

Η μητέρα και τα παιδιά της κηδεύτηκαν το Σάββατο σε τελετή στο οικογενειακό τους χωριό στην περιοχή Μπολβαντίν της κεντρικής Τουρκίας, περίπου 150 μίλια νοτιοδυτικά της Άγκυρας, ανέφεραν αρκετές τουρκικές εφημερίδες.