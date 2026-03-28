Πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια Μαρινέλλα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Φωτογραφία: Intime

Την τελευταία της πνοή άφησε σήμερα Σάββατο (28/03), σε ηλικία 87 ετών, η Μαρινέλλα, μια από τις σπουδαιότερες φωνές του ελληνικού πενταγράμμου.

Οπως μετέδωσε το ertnews, τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η οικογένειά της με σχετική ανακοίνωση: «Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00».

Υπενθυμίζεται ότι η αγαπημένη τραγουδίστρια είχε υποστεί σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο επί σκηνής του Ηρωδείου την ώρα που τραγουδούσε, στις 25 Σεπτεμβρίου του 2024.

Η Μαρινέλλα είχε γεννηθεί ως Κυριακή Παπαδοπούλου, στη Θεσσαλονίκη, στις 19 Μαΐου 1938 και γνώρισε τεράστια επιτυχία ως τραγουδίστρια, κυρίως του λαϊκού τραγουδιού, έχοντας παράλληλα ερμηνεύσει κομμάτια από πολλά μουσικά είδη. Τραγούδησε επαγγελματικά από το 1956 έως το 2024 και κυκλοφόρησε πολλά προσωπικά άλμπουμ, τα περισσότερα εκ των οποίων γνώρισαν εμπορική επιτυχία. Ήταν διάσημη κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα και την Κύπρο αλλά και με διεθνή αναγνώριση και σταδιοδρομία. Ξεχώριζε για την έκταση της φωνής της και τη μοναδική χροιά της, ενώ διακρινόταν και για τη μεγάλη εκφραστικότητα στις ερμηνείες της, τόσο στις ηχογραφήσεις της όσο και επί σκηνής.

