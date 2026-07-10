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Παρασκευή, 10 Ιουλίου, 2026
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Πέθανε η Γουόλι Φανκ, η γηραιότερη γυναίκα που ταξίδεψε ποτέ στο Διάστημα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Η αμερικανίδα πρωτοπόρος της αεροπορίας Γουόλι Φανκ απεβίωσε, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ,  σε ηλικία 87 ετών, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του δήμου της Γκρέιπβαϊν, στην πολιτεία Τέξας (νότια), χθες Πέμπτη.

Η Μέρι Γουάλας «Γουόλι» Φανκ έκανε το ταξίδι της στο διάστημα σε ηλικία 82 ετών· αυτό τη μετέτρεψε στη γηραιότερη γυναίκα που συμμετείχε ποτέ σε τέτοιο εγχείρημα.

Πέθανε προχθές Τετάρτη από φυσικά αίτια στο σπίτι της, πλαισιωμένη από συγγενείς.

«Μας θλίβει βαθιά ο θάνατος της Γουόλι Φανκ», ανέφερε η ιδιωτική διαστημική εταιρεία Blue Origin του Τζεφ Μπέζος μέσω X.

Η Γουόλι Φανκ έκανε το πρώτο και μοναδικό ταξίδι της στο διάστημα το 2021, με το σκάφος New Shepard της Blue Origin.

«Μας τιμά το ότι ήμασταν μέρος του ταξιδιού της», πρόσθεσε η εταιρεία.

Η άλλοτε πιλότος ήταν η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε θέση επιθεωρήτριας ασφαλείας αεροσκαφών στην αμερικανική υπηρεσία ασφάλειας των μεταφορών (NTSB). Ήταν επίσης η πρώτη εκπαιδεύτρια στην ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA).

Είχε ολοκληρώσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα τα χρόνια του 1960 για αστροναύτισσες, αλλά δεν επιλέχτηκε ποτέ για να συμμετάσχει σε αποστολή της NASA.

Η Νταφ Ο’ Ντελ, φίλη της και μέλος του δημοτικού συμβουλίου της Γκρέιπβαϊν, σχολίασε μέσω Facebook πως «η ακλόνητη αποφασιστικότητα» της εκλιπούσας δείχνει ότι «τα όνειρα δεν έχουν ημερομηνία λήξης».

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