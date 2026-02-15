menu
Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου, 2026
Ελλάδα

Πέθανε η Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Απεβίωσε η νομικός, πολιτικός και πρώην πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η ακαδημαϊκός και πρώην πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, ‘Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1934. Υπήρξε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Ήταν κόρη του Ναυάρχου Ευαγγέλου Ψαρούδα και σύζυγος του Ιστορικού της Φιλοσοφίας Λίνου Γ. Μπενάκη.

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές της στη Γερμανία. στο Πανεπιστήμιο της Βόννης και στο Ινστιτούτο Μαξ Πλανκ Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου του Φράιμπουργκ.

Η Νομική Σχολή της Βόννης την ανακήρυξε το 1961 διδάκτορα του Ποινικού Δικαίου. Το 1962 ανέλαβε βοηθός της Β’ έδρας Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το 1971 εξελέγη υφηγήτρια του Ποινικού Δικαίου, εν συνεχεία έλαβε εντολή διδασκαλίας, το 1979 έγινε έκτακτη Καθηγήτρια και το 1986 Καθηγήτρια Α’ Βαθμίδας του Ποινικού Δικαίου του ιδίου Πανεπιστημίου. Δικηγόρος Αθηνών επί ποινικών υποθέσεων (1962-2008).

Εισήλθε στην πολιτική το 1981 ως βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ και παρέμεινε βουλευτής Α’ Αθηνών, εκλεγόμενη συνεχώς έως το Σεπτέμβριο 2009.

Διετέλεσε Αναπλ. Υπουργός Παιδείας (1989), Υπουργός Πολιτισμού (1990-92), Υπουργός Δικαιοσύνης (1992-93) και Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων (2004-2007). Υπήρξε εισηγήτρια σημαντικών νομοσχεδίων και είχε ενεργό συμμετοχή στις Αναθεωρήσεις του Συντάγματος.

Ως Πρόεδρος της Βουλής προώθησε σημαντικά την κοινοβουλευτική συνεργασία με κοινοβούλια της Ε.Ε., της Ασίας, της Αφρικής, της Ν. Αμερικής (Χιλή) και με τον απόδημο Ελληνισμό. Έχει συνεργασθεί με Διεθνείς Οργανισμούς, εκπροσώπησε το Ελληνικό Κοινοβούλιο κατά τη σύνταξη του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετείχε στις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Διεύθυνε από το 1976 το περιοδικό “ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ”, για τις Ποινικές Επιστήμες και τη δικαστηριακή πρακτική στην Ελλάδα, συμβάλλοντας η ίδια με άρθρα και σχόλια στην προσέγγιση ποινικής θεωρίας και πράξης. Έχει συγγράψει πολυάριθμα βιβλία, άρθρα κλπ. Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας και πολιτικά κείμενα. και σχόλια στη νομολογία και έχει κάνει εισηγήσεις σε διεθνή συνέδρια.

Υπήρξε τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών από τις 29 Απριλίου 2010.

