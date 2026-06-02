Πέθανε η αγωνίστρια της Αριστεράς Ελένη Πορτάλιου

Πέθανε σε ηλικία 79 ετών η Ελένη Πορτάλιου, μία από τις πιο εβληματικές προσωπικότητες της Αριστεράς, ομότιμη καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε συλλυπητήρια ανακοίνωση που εξέδωσε, χαρακτηρίζοντας την Ελένη Πορτάλιου ως μία διανοούμενη της Αριστεράς «που συνδύαζε τη στέρεη θεωρητική συγκρότηση με τους κοινωνικούς, συνδικαλιστικούς και πολιτικούς αγώνες».

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε και η Νέα Αριστερά.

Η Ελένη Πορτάλιου γεννήθηκε στο Ρέθυμνο, όπου και έζησε μέχρι 18 χρονών. Μεταξύ άλλων, ήταν η επικεφαλής της Ανοιχτής Πόλης και υποψήφια δήμαρχος για τον Δήμο Αθηναίων, στις δημοτικές εκλογές του 2010.