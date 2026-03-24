«Πετάει» η τιμή του μπακαλιάρου: Μέχρι 27 ευρώ το κιλό – 20% πάνω σε σχέση με πέρυσι

Στα ύψη «πετάει» φέτος η τιμή του μπακαλιάρου που παραδοσιακά καταναλώνεται από τους πολίτες ανήμερα της 25ης Μαρτίου.

Όπως μεταδίδει το cnn.gr, η τιμή του αλμυρού μπακαλιάρου (κατεψυγμένος ή μη) έχει διαφορετική τιμή και εξαρτάται από το σημείο που ο καταναλωτής θα τον προμηθευτεί. Στα καταστήματα της γειτονιάς ο μπακαλιάρος «πετάει» φτάνοντας έως και τα 27 ευρώ το κιλό ενώ χαμηλέτερη είναι η τιμή του ψαριού αυτού σε λαικές αγορές και σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου του ΙΝΚΑ κ. Γιώργου Λεωχορίτης στην Βαρβάκειο ο μπακαλιάρος πωλείται έως 25 ευρώ, χωρίς -όπως είπε – αυτό να δικαιολογείται καθώς η προμήθεια του ψαριού αυτού έχει γίνει πριν από τον πόλεμο.

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία από τις τιμές πώλησης του μπακαλιάρου φαίνεται ότι η αύξηση του παραδοσιακού ψαριού πωλείται κατά 20% ακριβότερα σε σχέση με πέρυσι.

Παράλληλα ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ ανέφερε ότι η διαφορά τιμής πώλησης του μπακαλιάρου ανάμεσα σε λαικές αγορές και καταστήματα φτάνει τα δέκα ευρώ.

Αναλυτικότερα οι τιμή του μπακαλιάρου ξεκινά από 16 ευρώ στους πάγκους της λαικής αγοράς ενώ στα καταστήματα φτάνει τα 25 και τα 27 ευρώ το κιλό.

Ο μπακαλιάρος Ισλανδίας πωλείται από 16 έως 22 ευρώ το κιλό ενώ ο φρέσκος φτάνει τα 26 και 27 ευρώ.

Σε ότι αφορά τον κατεψυγμένο που συνήθως πωλείται σε σούπερ μάρκετ αυτός κυμαίνεται από έξι έως δέκα ευρώ το φιλέτο.

Πάντως οι ιχθυοπώλες συστήνουν στους πολίτες για την ημέρα της 25ης Μαρτίου να καταναλώσουν και άλλα ψαρικά όπως τσιπούρα η οποία πωλείται γύρω στα 12 ευρώ το κιλό.