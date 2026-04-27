«Πες τα, ρε Μάνα» – Θεατρική παράσταση στα Χανιά

Η ” Σκηνή Χωρίς Όρια” παρουσιάζει την παράσταση: “Πες τα, ρε Μάνα”, την Κυριακή 3 και την Δευτέρα 4 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Θέατρο “Δημήτρης Βλησίδης” στο Κουμ Καπί.

Είναι, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, μια παράσταση διασκεδαστική, παιχνιδιάρικη, διαδραστική και πολύ-πολύ αληθινή, εμπνευσμένη από το ομώνυμο βιβλίο της Χανιώτισσας συγγραφέως Αρτέμιδος Πλανάκη, εκδόσεις: Λογότυπο.

Είχε προηγηθεί μια πρώτη παράστασης την ημέρα της γυναίκας στον ίδιο χώρο με μεγάλη επιτυχία.

Σχετικά με την υπόθεση, «τρεις μαμάδες, δύο ηθοποιοί και μια χορεύτρια, απαντούν σε 20 ερωτήσεις δραματοποιώντας τα απερίγραπτα συναισθήματα, το τρελό χάος, τις κωμικό-τραγικές καταστάσεις της μητρότητας.

Το κείμενο προκύπτει από αυτοσχεδιασμούς και βασίζεται στις δικές τους εμπειρίες ως γυναίκες, επαγγελματίες, σύντροφοι και μαμάδες. Οι μουσικοί επί σκηνής ,επίσης γυναίκες, συνοδεύουν, αλληλεπιδρούν και πλαισιώνουν αυτή την μαγική συνύπαρξη όπου η δυσκολία, το βάρος και η μοναξιά αποκτούν φωνή, συναντάνε κι άλλες φωνές και μετατρέπονται σε ανακούφιση, ελαφρότητα και χαρά».

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία- Σύνθεση κειμένου: Στέλλα Σκορδαρά

Μουσική : Χριστίνα Μαντάλα

Μυρτώ Παπαδάκη

Ενδυματολογική και Σκηνική επιμέλεια: Ηρώ Γαροφαλάκη

Επιμέλεια Μακιγιάζ: Δήμητρα Νταγκουνάκη

Παίζουν: Ναταλία Παρθενίου, Στέλλα Σκορδαρά, Margot Newkirk.

Μουσικοί επί σκηνής: Χριστίνα Μαντάλα, Μυρτώ Παπαδάκη.

Κρατήσεις θέσεων: 6942558301

.

