Η αλήθεια είναι ότι η κατασκευή του αντλιοστάσιου της Παχιάς Άµµου στον Σταυρό Ακρωτηρίου προκαλεί αντιδράσεις από τους κατοίκους και τους φορείς.

Τα υπόλοιπα είναι για ξεκάρφωµα.

Το περιβάλλον στα Χανιά δεν είναι µια τσιχλόφουσκα που τη µασάς και όταν πονέσει η κάτω γνάθος από το µάσηµα, τη φτύνεις.

Το περιβάλλον είναι πηγή πλούτου και ζωής.

Όσο νωρίτερα το καταλάβει αυτό η ∆ηµοτική Αρχή, τόσο νωρίτερα θα λυθούν τα προβλήµατα και θα περιοριστούν οι αντιδράσεις.

∆εν γίνεται να πάµε σε ένα ακόµη καλοκαίρι κινητοποιήσεων στον Σταυρό Ακρωτηρίου.

Κάτι τέτοιο δεν το αντέχει το προφίλ της πόλης µε χιλιάδες ντόπιους και ξένους επισκέπτες στην παραλία του Σταυρού.

∆εν είναι “ατραξιόν” η παραλία της Παχιάς Άµµου.

Με ένα σµπάρο, πολλά τρυγόνια.