Περισσότεροι τουρίστες, λιγότερα έσοδα στην Κρήτη

» Έρευνα διαπιστώνει αύξηση αφίξεων και διανυκτερεύσεων αλλά μείωση των εσόδων από τον εισερχόμενο τουρισμό

Περισσότερους επισκέπτες, περισσότερες διανυκτερεύσεις, αλλά μειωμένα έσοδα από τον τουρισμό κατέγραψε η Κρήτη το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ για τον τουρισμό στην Ελλάδα, ανά Περιφέρεια.

Η Κρήτη παρουσίασε μείωση 5% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, παρά το γεγονός ότι οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 6,6% και οι διανυκτερεύσεις κατά 4,1%, με τα στοιχεία να αναδεικνύουν μία σημαντική μεταβολή στη φυσιογνωμία της τουριστικής αγοράς, καθώς η αυξημένη κίνηση δεν μεταφράζεται πλέον αυτομάτως σε μεγαλύτερα έσοδα για τον προορισμό.

ΣΤΑΘΕΡΑ “ΝΑΥΑΡΧΙΔΑ”

ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η Κρήτη παραμένει πάντως ένας από τους απόλυτους πρωταγωνιστές του ελληνικού τουρισμού. Με 6,35 εκατομμύρια επισκέψεις το 2025, διατήρησε την τέταρτη θέση μεταξύ των 13 Περιφερειών της χώρας, πίσω από την Αττική, το Νότιο Αιγαίο και την Κεντρική Μακεδονία.

Σε σχέση με το 2024, οι επισκέψεις αυξήθηκαν κατά σχεδόν 400.000, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δημοφιλία του νησιού στις διεθνείς αγορές.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το 15,2% των συνολικών επισκέψεων που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα το 2025 κατευθύνθηκε στην Κρήτη, ποσοστό που την κατατάσσει μεταξύ των πέντε Περιφερειών που συγκεντρώνουν το 83% της τουριστικής κίνησης της χώρας.

ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ

ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ

Σταθερός «αιμοδότης» του κρητικού τουρισμού παραμένει η Γερμανία. Οι Γερμανοί πραγματοποίησαν 1,694 εκατομμύρια επισκέψεις στην Κρήτη, αποτελώντας με διαφορά τη σημαντικότερη αγορά. Ακολουθούν οι επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο με 897 χιλιάδες επισκέψεις και οι Γάλλοι με 658 χιλιάδες. Οι τρεις αυτές αγορές εξακολουθούν να αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η τουριστική οικονομία της Κρήτης.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα στις διανυκτερεύσεις. Η Κρήτη κατέγραψε 48,62 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις το 2025, αυξημένες κατά 4,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, παραμένοντας στην τρίτη θέση πανελλαδικά. Στην πράξη, μία στις πέντε διανυκτερεύσεις ξένων επισκεπτών στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στο νησί, γεγονός που αποτυπώνει τη βαρύτητα του κρητικού τουρισμού στο συνολικό αποτέλεσμα της χώρας.

Και εδώ η γερμανική αγορά κυριαρχεί, καθώς οι Γερμανοί τουρίστες πραγματοποίησαν 13,26 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις στην Κρήτη, ενώ ακολουθούν οι Βρετανοί με 7,43 εκατομμύρια και οι Γάλλοι με 4,84 εκατομμύρια.

ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ

Παρά τη σημαντική αύξηση της τουριστικής κίνησης, τα έσοδα που εισέρρευσαν στην κρητική οικονομία από τον εισερχόμενο τουρισμό μειώθηκαν στα 4,343 δισ. ευρώ από 4,569 δισ. ευρώ το 2024. Η Κρήτη εξακολουθεί να καταλαμβάνει την τρίτη θέση πανελλαδικά στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, πίσω μόνο από το Νότιο Αιγαίο και την Αττική, ωστόσο η μείωση κατά 5% δημιουργεί εύλογους προβληματισμούς για την πραγματική οικονομική απόδοση της τουριστικής ανάπτυξης.

Παρά τη μείωση, σχεδόν ένα στα πέντε ευρώ που δαπανούν οι ξένοι επισκέπτες στην Ελλάδα εξακολουθεί να καταλήγει στην Κρήτη (19,2% των συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων της χώρας).

Και στα έσοδα, η Γερμανία παραμένει η σημαντικότερη αγορά για την Κρήτη, αποφέροντας 1,176 δισ. ευρώ. Ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο με 735 εκατ. ευρώ και η Γαλλία με 400 εκατ. ευρώ. Οι τρεις αυτές χώρες δημιουργούν το μεγαλύτερο μέρος της τουριστικής οικονομικής δραστηριότητας του νησιού.

Η ΕΙΚΟΝΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

Σε πανελλαδικό επίπεδο, το 2025 ήταν μία ακόμη χρονιά ανάπτυξης για τον ελληνικό τουρισμό. Οι επισκέψεις αυξήθηκαν κατά 6,1%, φθάνοντας τα 41,7 εκατομμύρια, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν στα 22,6 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 9,8%. Οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν οριακά κατά 0,9%, ωστόσο η μέση διάρκεια παραμονής μειώθηκε κατά 4,9%, επιβεβαιώνοντας την τάση για συντομότερες διακοπές.

Η Γερμανία διατήρησε την πρώτη θέση στις αφίξεις προς την Ελλάδα με 6,32 εκατομμύρια επισκέψεις, ακολούθησε το Ηνωμένο Βασίλειο με 5,13 εκατομμύρια και στην τρίτη θέση βρέθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με 2,43 εκατομμύρια επισκέψεις, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς αυξανόμενη σημασία της αμερικανικής αγοράς για τον ελληνικό τουρισμό.

Παράλληλα, η μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ καταγράφει έντονη συγκέντρωση της τουριστικής δραστηριότητας σε λίγες Περιφέρειες. Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Κεντρική Μακεδονία συγκεντρώνουν το 82,3% των επισκέψεων, το 88% των διανυκτερεύσεων και σχεδόν το 90% των τουριστικών εισπράξεων της χώρας.

Η μεγαλύτερη αναπτυξιακή έκπληξη του 2025 ήταν η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, η οποία κατέγραψε αύξηση 49,4% στις επισκέψεις, 31,1% στις διανυκτερεύσεις και 36,9% στις εισπράξεις. Αντίθετα, το Βόρειο Αιγαίο εμφάνισε τη μεγαλύτερη πτώση σε όλα τα βασικά μεγέθη του τουρισμού.