Περισσότεροι από 140.000 θεατές στο Φεστιβάλ «Ηράκλειο Καλοκαίρι 2025»

Με περισσότερους από 140.000 θεατές ολοκληρώθηκε για μια ακόμα χρονιά με επιτυχία το «Ηράκλειο Καλοκαίρι 2025», ο μακροβιότερος πολιτιστικός θεσμός του Δήμου Ηρακλείου που πραγματοποιήθηκε στα κηποθέατρα «Νίκος Καζαντζάκης» και «Μάνος Χατζιδάκις», στο Ανοικτό Θέατρο «Πύλη Βηθλεέμ» και στον Θερινό Κινηματογράφο «Βηθλεέμ».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου «από τις 20 Ιουνίου έως τις 28 Σεπτεμβρίου κάτοικοι και επισκέπτες όλων των ηλικιών, απόλαυσαν τα καλοκαιρινά βράδια στην πόλη παρακολουθώντας 190 πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκ των οποίων οι 68 με ελεύθερη είσοδο.
Πιο συγκεκριμένα, τον Ιούνιο το Φεστιβάλ φιλοξένησε παραστάσεις χορού από τις σχολές χορού της πόλης, θεατρικές παραστάσεις του Μαθητικού Φεστιβάλ και θεατρικές παραστάσεις από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων. Από τον Ιούλιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο φιλοξένησε μεγάλες θεατρικές παραγωγές που παρουσιάστηκαν και στο Φεστιβάλ «Αθηνών και Επιδαύρου», σημαντικές συναυλίες σπουδαίων ερμηνευτών και δημιουργών, παραστάσεις από το «Φεστιβάλ των Τειχών» του Δήμου Ηρακλείου, παραστάσεις της Περιφέρειας Κρήτης, παραστάσεις πολιτιστικών συλλόγων και φορέων καθώς και συναυλίες και παραστάσεις τοπικών καλλιτεχνικών σχημάτων.
Παράλληλα, στον Θερινό Δημοτικό Κινηματογράφο «Βηθλεέμ», προβλήθηκαν 23 ταινίες μεγάλου μήκους, δύο επανεκδόσεις ταινιών των Πέδρο Αλμοδόβαρ («Όλα για τη μητέρα μου») και Παντελή Βούλγαρη («Όλα είναι δρόμος»), και ως φόρος τιμής στον σπουδαίο σκηνοθέτη Ντέιβιντ Λιντς προβλήθηκε η «Χαμένη Λεωφόρος» του. Ο Δημοτικός Κινηματογράφος φιλοξένησε επίσης, μία ενότητα έξι ταινιών μικρού μήκους για εφήβους από το Positively Different Short Film Festival και από τις 15 έως τις 21 Σεπτεμβρίου υποδέχθηκε το Φεστιβάλ Ιταλικού Κινηματογράφου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και η Αντιδήμαρχος Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς τη Δημοτική Αρχή, το κοινό, τους καλλιτέχνες και τους συνεργάτες, προς όλο το ανθρώπινο δυναμικό των Κηποθεάτρων και του Δήμου Ηρακλείου, καθώς επίσης και προς την Τεχνική Υπηρεσία και όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου που συνέδραμαν στην επιτυχή διεξαγωγή του Φεστιβάλ «Ηράκλειο Καλοκαίρι 2025».»

