Περισσότερες πυρκαγιές λόγω κλιματικής αλλαγής

Όχι µόνον ο άνθρωπος αλλά και η κλιµατική αλλαγή ευθύνεται για δασικές πυρκαγιές καθώς έχουν αυξηθεί οι θερµοκρασίες µε τη βλάστηση να γίνεται πιο εύφλεκτη. Για το λόγο αυτό οι αρµόδιες υπηρεσίες (Πυροσβεστική, Πολιτική Προστασία) και στην Κρήτη, πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή ετοιµότητα καθώς µόνον η έγκαιρη επέµβαση µπορεί να αποβεί σωτήρια για ολόκληρες περιοχές αλλά και να αποτρέψει καταστροφικές επιπτώσεις και τυχόν εκτεταµένη ρύπανση της ατµόσφαιρας από τους καπνούς.

Τα παραπάνω επισηµάνθηκαν στο 4ο ∆ιεθνές Συνέδριο για την Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή (INCORCP 2025), που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο για την Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή (EURECA-PRO), φιλοξενήθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC) και ολοκληρώθηκε χθες στο ξενοδοχείο Minoa Palace στον Πλατανιά.

Με θέµα: «Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών σε παγκόσµια, περιφερειακή και τοπική κλίµακα», µίλησε ο καθηγητής της Σχολής Χηµικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, Απόστολος Βουλγαράκης.

Οπως ο κ. Βουλγαράκης είπε στα «Χανιώτικα νέα», στο περιθώριο του συνεδρίου,

«η κλιµατική αλλαγή αφενός οδηγεί σε αυξηµένες θερµοκρασίες διαρκώς, µε µικρές µόνο διακυµάνσεις αλλά ξεκάθαρη τάση. Η βλάστηση χάνει περισσότερο νερό όταν έχεις µεγαλύτερες θερµοκρασίες και γίνεται πιο εύφλεκτη. Ταυτόχρονα, όταν έχεις λιγότερη βροχόπτωση, το οποίο, επίσης, είναι συνέπεια της κλιµατικής αλλαγής, αυξάνεται το πρόβληµα ακόµα περισσότερο».

Ο ίδιος, απαντώντας σε ερώτησή µας, σηµείωσε ότι και από τις πυρκαγιές στην Κρήτη, υπάρχει ρύπανση.

«Σε σχέση µε τις πυρκαγιές που έγιναν στον Καναδά ή ακόµη και µε τους Εβρου, έως τώρα είµαστε σχετικά τυχεροί. ∆εν έχουµε ζήσει κάποια υπερτεράστια πυρκαγιά. Σε αυτό βοηθάει και το ότι η βλάστηση σε σχέση µε την Εύβοια και µε τον Έβρο δεν είναι τόσο συνεκτική, δηλαδή να έχουµε δάση φοβερά εκτεταµένα. Αλλά, αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν µπορεί να σηµειωθεί ατύχηµα σε συνθήκες υπερβολικά ακραίες και µε µία ενδεχόµενη ατυχή διαχείριση στα πρώτα βήµατα µιας φωτιάς. Οι αρµόδιες υπηρεσίες κάνουν το καλύτερο αλλά ατυχήµατα συµβαίνουν. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό να προλάβεις µια πυρκαγιά στην πολύ αρχή της για να µην εξαπλωθεί και γίνει τεράστια. Αρα και η Κρήτη, λόγω των ξηροθερµικών συνθηκών οι οποίες όλο και χειροτερεύουν, εάν γίνει ένα ατύχηµα όσον αφορά την πολύ αρχική διαχείριση µίας τυχόν µεγάλης πυρκαγιάς, υπάρχει περίπτωση να ζήσει αντίστοιχα φαινόµενα τα οποία δυστυχώς µπορεί να προκαλέσουν καταστροφικές συνέπειες, που έχουµε δει σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Η ρύπανση αφορά κυρίως τα σωµατίδια του καπνού τα οποία εκπέµπονται στην ατµόσφαιρα, ο λεγόµενος µαύρος άνθρακας το πιο σηµαντικό από αυτά τα οποία εφόσον τα εισπνεύσει ο οργανισµός, εκείνες τις µέρες οδηγεί σε µια επιβάρυνση. Είναι κατά κάποιον τρόπο σαν τις µέρες µε τα επεισόδια σκόνης από τη Σαχάρα που λέµε ότι οι ευάλωτοι πληθυσµοί δεν πρέπει να κυκλοφορούν. Αντίστοιχα ισχύουν σε περιοχές που είναι κοντά σε µια µεγάλη πυρκαγιά. Μπορεί να προκληθούν συνέπειες ακόµα και στο υπέδαφος καθώς απελευθερώνονται και στα εδάφη κάποιες ουσίες οι οποίες δεν θες να φτάσουν στο πόσιµο νερό».

«Είναι πολύ σηµαντικό να υπάρχει ο έγκαιρος εντοπισµός της πυρκαγιάς και η πολύ άµεση δράση», συµπλήρωσε ο κ. Βουλγαράκης.