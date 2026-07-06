Περισσότερα βιβλία ή περισσότερα εργαλεία;

500 σύγχρονα media labs σε δημόσια σχολεία σε όλη τη χώρα, ανακοίνωσε στις αρχές του μήνα που πέρασε η Υπουργός Παιδείας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στόχος είναι να αξιοποιηθούν τα τεχνολογικά εργαλεία και να δημιουργηθούν στα σχολεία χώροι που τα παιδιά θα μαθαίνουν να φτιάχνουν podcast, vidcast, πληροφοριακά γραφήματα και γενικότερα να παράγουν περιεχόμενο.

Εδώ, όμως, εύλογα γεννάται το ερώτημα. Μήπως τα παιδιά δεν χρειάζονται media labs, γιατί ήδη γνωρίζουν και μάλιστα πολύ καλύτερα από τους μεγάλους πώς να φτιάχνουν βιντεάκια για το Tik Tok, αλλά βιβλιοθήκες που θα τους δώσουν έμπνευση για να φτιάξουν περιεχόμενο;

Η επαφή με τα βιβλία, αλλά κυρίως η ενίσχυση της δημιουργικότητας και της φαντασίας, είναι το ζητούμενο για την εκπαίδευση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης. Και καθώς το σχολείο δεν μπορεί να ανταγωνιστεί ούτε τις big tech, ούτε να προσφέρει κάτι που δεν προσφέρουν οι διάφορες εφαρμογές, θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικό να παίξει στον προνομιακό του χώρο που είναι η κλασική προσέγγιση της μάθησης μέσα από τα βιβλία. Εκτός αν το θέμα δεν είναι η εκπαίδευση και η καλλιέργεια των μαθητών.