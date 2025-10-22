Περίπου 25 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφθηκαν την χώρα μας στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025

Τα 25 εκατομμύρια προσέγγισε ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκε τη χώρα μας στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση στο διάστημα αυτό αυξήθηκε κατά 4,1% και διαμορφώθηκε σε 24,9 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 24.8 εκατ.. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων κατέγραψε άνοδο κατά 4,2%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε κατά 4,8%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 15,2 εκατ. . ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 10,4% και διαμορφώθηκε σε 10,6 εκατ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 3,8%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 6,9%.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 12,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκαν στα 16,7 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 9,4%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 9,2 δισ. ευρώ, όσο και στην άνοδο των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 14,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 6,7 δισ . ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 7,1 δισ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 7,2%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 17,4% και διαμορφώθηκαν στα 2,07 δισ. ευρώ.