Διεθνή

Περίπου 1.500 ηθοποιοί και σκηνοθέτες σταματούν τη συνεργασία με ισραηλινές εταιρείες

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Περίπου 1.500 ηθοποιοί, σκηνοθέτες και άλλοι επαγγελματίες του κινηματογράφου, όπως η Ολίβια Κόουλμαν, ο Χαβιέρ Μπαρδέμ και ο Μαρκ Ράφαλο ανακοίνωσαν ότι σταματούν να συνεργάζονται με ισραηλινές κινηματογραφικές εταιρείες που «εμπλέκονται στη γενοκτονία» στη Γάζα.

«Αυτήν τη στιγμή της κρίσης, όπου πολλές από τις κυβερνήσεις μας επιτρέπουν τη σφαγή στη Γάζα, οφείλουμε να κάνουμε ό,τι είναι εντός των δυνάμεών μας για να απαντήσουμε σε αυτήν τη συνενοχή» γράφουν στην ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύτηκε σήμερα στην εφημερίδα The Guardian οι καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος και οι ηθοποιοί Τίλντα Σουίντον και Άιο Εντεμπίρι.

Αυτή η δέσμευση, με πρωτοβουλία της ομάδας «Film Workers for Palestine», είναι εμπνευσμένη από το πολιτιστικό εμπάργκο που είχε επιβληθεί στη Νότια Αφρική κατά την περίοδο του Απαρτχάιντ και κυρίως από τους «Ενωμένους Κινηματογραφιστές Κατά του Απαρτχάιντ». Ο στόχος είναι να σταματήσουν οι καλλιτέχνες να συνεργάζονται με φεστιβάλ, κινηματογράφους, διανομείς και παραγωγούς τους οποίους θεωρούν ενόχους για «δικαιολόγηση της γενοκτονίας και του απαρτχάιντ».

