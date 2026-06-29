Περιπέτεια εν πλω για τους επιβάτες του «Κίσσαμος»

Περιπέτεια εν πλω για τους επιβάτες του πλοίου «Κίσσαμος» της ΑΝΕΚ LINES, το οποίο τα ξημερώματα του Σαββάτου παρουσίασε τεχνική βλάβη κατόπιν του απόπλου του από το λιμάνι της Μήλου, κατά την εκτέλεση του δρομολογίου Πειραιάς – Μήλος – Σούδα.

Περίπου στις 3 τα ξημερώματα του Σαββάτου, το «Κίσσαμος» προσάραξε σε αβαθή ύδατα, κοντά στο λιμάνι Αδάμαντα Μήλου, έπειτα από απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας (μπλακ άουτ). Η τεχνική βλάβη αποκαταστάθηκε από το πλήρωμα του μηχανοστασίου, ενώ το πλοίο επέστρεψε με ίδια μέσα στο λιμάνι του Αδάμαντα, όπου παρέμενε ασφαλώς δεμένο εν αναμονή της επιθεώρησης από τις αρμόδιες αρχές, μεταφέροντας 1.246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος. Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις στην περιοχή, ενώ πριν από κάθε επιχείρηση αποκόλλησης πραγματοποιήθηκε επιτόπιος υποβρύχιος έλεγχος από ιδιώτη δύτη.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, το πλοίο απέπλευσε για να συνεχίσει το δρομολόγιό του λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί της Κυριακής. Η άδεια απόπλου χορηγήθηκε μετά από ενδελεχή επιθεώρηση του πλοίου και τη διαπίστωση της αξιοπλοΐας του από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Νωρίτερα, είχαν πραγματοποιηθεί εκτεταμένοι τεχνικοί έλεγχοι για τη διερεύνηση των αιτίων του ολικού blackout που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του δρομολογίου, καθώς και νέος υποβρύχιος έλεγχος στα ύφαλα του πλοίου. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών και του πληρώματος, ούτε διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση ή εισροή υδάτων.