menu
28.3 C
Chania
Δευτέρα, 29 Ιουνίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Περιπέτεια εν πλω για τους επιβάτες του «Κίσσαμος»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Περιπέτεια εν πλω για τους επιβάτες του πλοίου «Κίσσαμος» της ΑΝΕΚ LINES, το οποίο τα ξημερώματα του Σαββάτου παρουσίασε τεχνική βλάβη κατόπιν του απόπλου του από το λιμάνι της Μήλου, κατά την εκτέλεση του δρομολογίου Πειραιάς – Μήλος – Σούδα.

Περίπου στις 3 τα ξημερώματα του Σαββάτου, το «Κίσσαμος» προσάραξε σε αβαθή ύδατα, κοντά στο λιμάνι Αδάμαντα Μήλου, έπειτα από απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας (μπλακ άουτ). Η τεχνική βλάβη αποκαταστάθηκε από το πλήρωμα του μηχανοστασίου, ενώ το πλοίο επέστρεψε με ίδια μέσα στο λιμάνι του Αδάμαντα, όπου παρέμενε ασφαλώς δεμένο εν αναμονή της επιθεώρησης από τις αρμόδιες αρχές, μεταφέροντας 1.246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος. Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις στην περιοχή, ενώ πριν από κάθε επιχείρηση αποκόλλησης πραγματοποιήθηκε επιτόπιος υποβρύχιος έλεγχος από ιδιώτη δύτη.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, το πλοίο απέπλευσε για να συνεχίσει το δρομολόγιό του λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί της Κυριακής. Η άδεια απόπλου χορηγήθηκε μετά από ενδελεχή επιθεώρηση του πλοίου και τη διαπίστωση της αξιοπλοΐας του από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Νωρίτερα, είχαν πραγματοποιηθεί εκτεταμένοι τεχνικοί έλεγχοι για τη διερεύνηση των αιτίων του ολικού blackout που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του δρομολογίου, καθώς και νέος υποβρύχιος έλεγχος στα ύφαλα του πλοίου. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών και του πληρώματος, ούτε διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση ή εισροή υδάτων.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum