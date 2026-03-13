Περιπέτεια εν πλω για ψαρά στην Κίσσαμο

Τυχερός μέσα στην ατυχία του στάθηκε ένας ψαράς στην περιοχή της Κισσάμου, όταν το σκάφος του προσάραξε σε ξέρα.

Όπως ανακοινώθηκε από το Λιμενικό Σώμα «τις βραδινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Κισσάμου ότι ένα αλιευτικό (Α/Κ) σκάφος προσάραξε σε ξέρα στην είσοδο του λιμενίσκου «ΨΑΡΟΛΙΜΑΝΟ» Κισσάμου, με έναν ημεδαπό επιβαίνοντα. Στο σημείο μετέβησαν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και το «ΑΝΤΩΝΙΟΣ» Ν.Χ. 617, το οποίο εντόπισε το προσαραγμένο σκάφος και συνέδραμε στην αποκόλλησή του. Το Α/Κ σκάφος κατέπλευσε με ασφάλεια στο λιμενίσκο «ΨΑΡΟΛΙΜΑΝΟ» και στη συνέχεια ανελκύθηκε στη στεριά, με ιδία μέσα. Από το Λιμενικό Σταθμό Κισσάμου που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του Α/Κ σκάφους μέχρι την αποκατάσταση της ζημιάς και την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο Φορέα. Από το συμβάν δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση»

* φωτ. αρχείου