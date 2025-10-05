menu
21.7 C
Chania
Κυριακή, 5 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Περίπατος του Ολυμπιακού στον Άγιο Θωμά

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Επιβάλλοντας τον… νόμο του στο παρκέ από τις αρχές της δεύτερης περιόδου και μετά, ο Ολυμπιακός πέρασε εύκολα σήμερα από το κλειστό του Αγίου Θωμά, για την πρεμιέρα της Greek Basketball League, απέναντι στο Μαρούσι. Κέρδισε με 100-81, έχοντας επιθετική πολυφωνία, ομαδικότητα και όμορφες συνεργασίες από τους παίκτες του.

Οι «ερυθρόλευκοι» τελείωσαν το παιχνίδι με 25 ασίστ για 10 λάθη, έχοντας με διψήφιους πόντους τους Σάσα Βεζένκοφ (15 πόντοι, 3 ριμπάουντ), Τάισον Γουόρντ (14 πόντοι, με 4/4 βολές, 2/2 δίποντα, 2/2 τρίποντα), Τάιλερ Ντόρσεϊ (12 πόντοι), Φρανκ Νιλικίνα (12 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Άλεκ Πίτερς (11 πόντοι).

Στοίχισαν στο Μαρούσι -για το οποίο δεν αγωνίστηκαν οι Λόντον Περάντες, Μαξίμ Σαλάς- τα 17 λάθη. Ξεχώρισαν για λογαριασμό του οι Ντάριλ Μέικον (20 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Κάμερον Ρέινολντς (15 πόντοι, 7 ριμπάουντ), Τζακόρι Ουίλιαμς (15 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα).

Τα δεκάλεπτα: 28-25, 42-53, 59-82, 81-100

Ενέργεια, ταχύτητα, με αμφότερες τις ομάδες να… γέρνουν περισσότερο προς τις επιθετικές αρετές τους, αποτέλεσαν τα χαρακτηριστικά των πρώτων λεπτών της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός άνοιξε… λογαριασμό με τον Γουόκαπ (0-2), τη σκυτάλη από τον οποίο πήραν οι Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ και έστειλαν τους «ερυθρόλευκους» στο 5’ στο +8 (8-16).

Κάπου εκεί το πήρε… προσωπικά ο Μέικον, η ‘δράση’ του οποίου (12 πόντοι, με 3/3 βολές, 3/3 τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο), συνετέλεσε στο να ‘γράψει’ το Μαρούσι επιμέρους 20-7 και να προηγηθεί στο 9’ με +5 (28-23). Διαφορά είχε και στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου (30-25), χρονικό σημείο από το οποίο ο Ολυμπιακός εκμεταλλευόμενος λάθη των γηπεδούχων, ‘έτρεξε’ επιμέρους 9-25 και ξέφυγε στο 19’ με +11 (39-50).

Οι πρωτοβουλίες των Βεζένκοφ, Γουόρντ έστειλαν τους «ερυθρόλευκους» στο 24’ στο +22 (46-68), βάζοντας, ουσιαστικά, το… νερό στο αυλάκι για την άνετη επικράτησής τους στο ματς.

Δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος ο Ολυμπιακός έφτασε τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της, το +25 (57-82).

Διαιτητές: Τσαρούχα, Ζακεστίδης, Μπακάλης

Οι συνθέσεις:
ΜΑΡΟΥΣΙ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Ρέινολντς 15 (3), Νικολαϊδης, Κινγκ 6, Ιορδάνου 4, Μπριγκς 8, Καρακώστας 6 (2), Μέικον 20 (3), Τουλιάτος, Χατζηδάκης 3, Καλαϊτζάκης 4, Ουίλιαμς 15, Γιαννόπουλος.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 2, Γουόρντ 14 (2), Βεζένκοφ 15 (1), Ντόρσεϊ 12 (2), Μιλουτίνοφ 6, Νιλικίνα 12 (2), Λαρεντζάκης 7 (1), Λι 6, Παπανικολάου 5 (1), Πίτερς 11 (1), Αντετοκούνμπο 6, Χολ 4.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum