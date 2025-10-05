Περίπατος του Ολυμπιακού στον Άγιο Θωμά

Επιβάλλοντας τον… νόμο του στο παρκέ από τις αρχές της δεύτερης περιόδου και μετά, ο Ολυμπιακός πέρασε εύκολα σήμερα από το κλειστό του Αγίου Θωμά, για την πρεμιέρα της Greek Basketball League, απέναντι στο Μαρούσι. Κέρδισε με 100-81, έχοντας επιθετική πολυφωνία, ομαδικότητα και όμορφες συνεργασίες από τους παίκτες του.

Οι «ερυθρόλευκοι» τελείωσαν το παιχνίδι με 25 ασίστ για 10 λάθη, έχοντας με διψήφιους πόντους τους Σάσα Βεζένκοφ (15 πόντοι, 3 ριμπάουντ), Τάισον Γουόρντ (14 πόντοι, με 4/4 βολές, 2/2 δίποντα, 2/2 τρίποντα), Τάιλερ Ντόρσεϊ (12 πόντοι), Φρανκ Νιλικίνα (12 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Άλεκ Πίτερς (11 πόντοι).

Στοίχισαν στο Μαρούσι -για το οποίο δεν αγωνίστηκαν οι Λόντον Περάντες, Μαξίμ Σαλάς- τα 17 λάθη. Ξεχώρισαν για λογαριασμό του οι Ντάριλ Μέικον (20 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Κάμερον Ρέινολντς (15 πόντοι, 7 ριμπάουντ), Τζακόρι Ουίλιαμς (15 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα).

Τα δεκάλεπτα: 28-25, 42-53, 59-82, 81-100

Ενέργεια, ταχύτητα, με αμφότερες τις ομάδες να… γέρνουν περισσότερο προς τις επιθετικές αρετές τους, αποτέλεσαν τα χαρακτηριστικά των πρώτων λεπτών της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός άνοιξε… λογαριασμό με τον Γουόκαπ (0-2), τη σκυτάλη από τον οποίο πήραν οι Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ και έστειλαν τους «ερυθρόλευκους» στο 5’ στο +8 (8-16).

Κάπου εκεί το πήρε… προσωπικά ο Μέικον, η ‘δράση’ του οποίου (12 πόντοι, με 3/3 βολές, 3/3 τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο), συνετέλεσε στο να ‘γράψει’ το Μαρούσι επιμέρους 20-7 και να προηγηθεί στο 9’ με +5 (28-23). Διαφορά είχε και στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου (30-25), χρονικό σημείο από το οποίο ο Ολυμπιακός εκμεταλλευόμενος λάθη των γηπεδούχων, ‘έτρεξε’ επιμέρους 9-25 και ξέφυγε στο 19’ με +11 (39-50).

Οι πρωτοβουλίες των Βεζένκοφ, Γουόρντ έστειλαν τους «ερυθρόλευκους» στο 24’ στο +22 (46-68), βάζοντας, ουσιαστικά, το… νερό στο αυλάκι για την άνετη επικράτησής τους στο ματς.

Δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος ο Ολυμπιακός έφτασε τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της, το +25 (57-82).

Διαιτητές: Τσαρούχα, Ζακεστίδης, Μπακάλης

Οι συνθέσεις:

ΜΑΡΟΥΣΙ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Ρέινολντς 15 (3), Νικολαϊδης, Κινγκ 6, Ιορδάνου 4, Μπριγκς 8, Καρακώστας 6 (2), Μέικον 20 (3), Τουλιάτος, Χατζηδάκης 3, Καλαϊτζάκης 4, Ουίλιαμς 15, Γιαννόπουλος.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 2, Γουόρντ 14 (2), Βεζένκοφ 15 (1), Ντόρσεϊ 12 (2), Μιλουτίνοφ 6, Νιλικίνα 12 (2), Λαρεντζάκης 7 (1), Λι 6, Παπανικολάου 5 (1), Πίτερς 11 (1), Αντετοκούνμπο 6, Χολ 4.