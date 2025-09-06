Περιορισµός της άντλησης για να µπει νερό στη λίµνη

«Να περιορίσει άµεσα την άντληση του ΟΑΚ, ώστε να µπει νερό στη λίµνη. Υπεράντληση κάνει ο ΟΑΚ και θα πληρώσει η Περιφέρεια το πρόστιµο για την κατάσταση της λίµνης γιατί είναι Natura» τόνισαν παραγωγοί από το Βαρύπετρο στον αντιπεριφερειάρχη κατά τη χθεσινή τους συνάντηση στην Π.Ε. Χανίων.

Το ζήτηµα του προστίµου είχε τεθεί από υπηρεσιακούς παράγοντες και είχε τονιστεί από τα “Χ.ν.” σε πρωτοσέλιδο δηµοσίευµα. Γιατί πέρα από την πιθανή περιβαλλοντική υποβάθµιση που είναι και το σοβαρότερο, υπάρχει ο κίνδυνος και για µεγάλο πρόστιµο από την Ε.Ε. ένα ενδεχόµενο το οποίο δεν φαίνεται να έχουν λάβει υπόψιν οι αρµόδιοι.