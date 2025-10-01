menu
Περιορισµένες επιπτώσεις στα Χανιά από την πτώχευση Σουηδικής Αεροπορικής Εταιρείας

Γιώργος Κώνστας
» Εκτιµήσεις για κάλυψη του κενού από άλλες σκανδιναβικές εταιρείες

Μικρές θα είναι οι επιπτώσεις στα Χανιά  από την αίτηση πτώχευσης που κατέθεσε η αεροπορική εταιρεία Braathens International Airways.

Αρχικά στο άκουσµα της σχετικής ανακοίνωσης υπήρξε αναστάτωση, ωστόσο οι tour operator οι οποίοι συνεργάζονταν µε τη συγκεκριµένη εταιρεία ξεκίνησαν τη διαδικασία να µισθώσουν αεροσκάφη από άλλες εταιρείες ή να δροµολογήσουν δικά τους.

Σηµειώνεται ότι η Braathens International Airways είναι µια Σουηδική εταιρεία µε µόλις 5 αεροσκάφη τύπου Airbus που µισθώνονταν απο Tour operator από τις Σκανδιναβικές χώρες και που στα Χανιά φέτος έφερε 20.000 περίπου επισκέπτες.

Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του Σουηδικού τύπου, η εταιρεία υπέβαλε αίτηση πτώχευσης λόγω έλλειψης ρευστότητας.

ΠΩΣ ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Για ένα «χαρακτηριστικό παράδειγµα των προκλήσεων που αντιµετωπίζουν οι νεοϊδρυθείσες περιφερειακές αεροπορικές εταιρείες στην Ευρώπη» κάνει λόγο ο ∆ηµήτρης Ζοπουνίδης, ιδρυτής του Παρατηρητηρίου Αεροπορικού Κλάδου Κρήτης.

Όπως εξηγεί στα «Χανιώτικα νέα», «παρά τις επενδύσεις που ξεπέρασαν τις 300 εκατοµµύρια σουηδικές κορώνες µετά την πανδηµία, η Braathens Regional Airlines  δεν κατάφερε να επιτύχει κερδοφορία».

Σύµφωνα µε τον κ. Ζοπουνίδη, «οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις αεροσκαφών, τα υψηλά κόστη λειτουργίας και η µειούµενη ζήτηση οδήγησαν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην απόφαση να αποσύρει τον στόλο Airbus. Βέβαια, η έλλειψη χρηµατοδότησης για µια ελεγχόµενη µετάβαση καθιστούσε αναπόφευκτη την πτώχευση».

Όπως σηµειώνει, «περίπου 200 εργαζόµενοι επηρεάζονται από αυτήν την εξέλιξη, ενώ οι δραστηριότητες µε ATR72-600 συνεχίζονται κανονικά. Σηµειώνεται ότι ο στόλος της εταιρείας περιλάµβανε 7 Airbus (4 A319, 3 A320) και 10 ATR72-600, γεγονός που δείχνει το µέγεθος της αναδιάρθρωσης που επιχειρείται».

«ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΤΟ ΚΕΝΟ»

Ο Δημήτρης Ζοπουνίδης , υποψήφιος διδάκτορας, Data Science Laboratory, Πολυτεχνείο Κρήτης, ιδρυτής του Aviationlife.gr και του Παρατηρητηρίου Αεροπορικού Κλάδου Κρήτης.

Αναφορικά µε τις επιπτώσεις στην τουριστική κίνηση στα Χανιά, ο υποψήφιος ∆ιδάκτορας, Data Science Laboratory (DS Lab) στο Πολυτεχνείο Κρήτης σηµειώνει πως «για τον ∆ιεθνή Αερολιµένα Χανίων, η BRA δεν κατείχε µέχρι σήµερα κεντρικό ρόλο, καθώς τα δεδοµένα του Παρατηρητηρίου Αεροπορικού Κλάδου Κρήτης δείχνουν πως η σκανδιναβική αγορά καλύπτεται κυρίως από µεγάλους παίκτες όπως η SAS, η Norwegian, η Jet Time και η Sunclass Airlines. Παρ’ όλα αυτά, για το 2025 η BRA είχε προγραµµατίσει να εκτελέσει (και ουσιαστικά µέχρι και πρόσφατα εκτέλεσε) πτήσεις προς Χανιά χρησιµοποιώντας τα Airbus A320 από σηµαντικούς σκανδιναβικούς αερολιµένες όπως το Bergen (BGO) και το Stavanger (SVG) στη Νορβηγία, καθώς και από το Norrköping (NRK) και το Stockholm Arlanda (ARN) στη Σουηδία. Μάλιστα, ορισµένες από αυτές τις πτήσεις είχαν προγραµµατιστεί και για τον Οκτώβριο. Η αναστολή αυτών των δροµολογίων δηµιουργεί ένα κενό χωρητικότητας που αναµένεται να καλυφθεί από άλλους αεροµεταφορείς».

Ο κ. Ζοπουνίδης παρατηρεί πως «σε αυτό το πλαίσιο, η περίπτωση της BRA δεν αλλάζει ριζικά τη στρατηγική εικόνα του αερολιµένα Χανίων, ωστόσο υπογραµµίζει τον δυναµικό και συχνά εύθραυστο χαρακτήρα της σκανδιναβικής αγοράς. Tour operators που συνεργάζονταν µε την εταιρεία θα αναζητήσουν άµεσα εναλλακτικές, µε τις πιθανότητες να ευνοούν ήδη εδραιωµένους παίκτες».

Η εξέλιξη πάντως αυτή αναδεικνύει το γεγονός ότι η ανάλυση και αξιοποίηση των δεδοµένων που συλλέγει και αναλύει το Παρατηρητήριο Αεροπορικού Κλάδου Κρήτης καθίσταται κρίσιµη καθώς, σύµφωνα µε τον κ. Ζοπουνίδη «επιτρέπει την έγκαιρη κατανόηση των επιπτώσεων τέτοιων εξελίξεων, την ποσοτικοποίηση των αναγκών χωρητικότητας και τη διαµόρφωση στρατηγικών αποφάσεων που στηρίζονται σε επιστηµονικά τεκµηριωµένα στοιχεία.»

