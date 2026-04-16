Περίοδος υψηλής αστάθειας

Χρήστος Πλέσσας
Τώρα που οι πιο ακατάλληλoι  έχουν καταλάβει σχεδόν όλες τις εξουσίες, τώρα που στα στενά του Ορµούζ ή θα περνάνε όλα τα πλοία του κόσµου ή κανένα αν και τούτο δεν φαίνεται να είναι εφικτό, τώρα που τον κόσµο τον έφτιαξαν οι «πολιτικές φιγούρες» που κανονίζουν την παγκόσµια πολιτική, το έγκληµα γίνεται κανόνας. Κάθε βήµα εναντίον αυτών που εµποδίζουν την αρπαγή των συνόρων και ευνοούν τη χυδαιότητα, δικαιολογούνται µε φθηνές φρασεολογίες και γύρω τους µαζεύονται γελοίοι παριστάνοντας τους σηµαντικούς, ενώ είναι οι πιο φθηνοί, που µιλάνε για καθαρές κουβέντες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν παρασυρθεί άφησε αιχµές, ότι µερικοί ανακάλυψαν το τηλεφωνικό ρουσφέτι και πρέπει να βγει κυβέρνηση από την αρµοδιότητα της ∆ικαιοσύνης, καθόσον υπάρχει διάκριση των εξουσιών. Συµπλήρωσε τέλος, ότι πρέπει να αξιολογηθούν ποινικά εκείνoι, που µπορεί να έκαναν κάτι παράνοµο χωρίς αυτό να το συµµερίζονται. Μην ρίξουµε στην πυρά είπε, το σύνολο των ανθρώπων που µπορεί να ενδιαφέρθηκαν για κάποια συµφέροντα των ψηφοφόρων τους. Παρεµπιπτόντως στις απόψεις της Κοµισιόν απεφάνθη, ότι για τα ζητήµατα της διαφθοράς, διαπλοκής κράτους δικαίου ο καθένας µπορεί να λέει ό,τι θέλει, πολλώ δε µάλλλον όταν ένας πρωθυπουργός δεν θα αντιπαρατεθεί µαζί του. Αλλά µεν η πολιτική προστάζει αλλά ο ένοχος πολιτικός κελεύει και παραιτείται.

Βρισκόµαστε στο µεταίχµιο δύο πολεµικών συγκρούσεων µακριά η µία από την άλλη, που καθιστούν όποια µακροπρόθεσµη πρόβλεψη επίφοβη για περαιτέρω κλιµάκωση. Προς τούτο απαιτείται µία σοβαρή προσπάθεια και εκ µέρους της χώρας µας, ώστε να βγει από την επικείµενη κρίση µε τις λιγότερες απώλειες πολεµικού και έµψυχου υλικού.

∆ηµιουργείται µία κατάσταση πολύ ανησυχητική και πιθανολογείται η απώλεια του ελέγχου,  οι δε εξελίξεις να πλήξουν ανεπανόρθωτα όσους µία επταετία τώρα στήνουν επιµελώς τους πολέµους γύρω µας. ∆ιανύουµε περίοδο υψηλής αστάθειας.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

