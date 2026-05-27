«Περίοδος Χωρίς Ταμπού» Εκδήλωση για την Υγεία Περιόδου, την Πρόσβαση και την Ισότητα στα Χανιά

Την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, από τις 18:00 έως τις 21:00, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Περίοδος Χωρίς Ταμπού», μια ανοιχτή δημόσια συζήτηση αφιερωμένη στην εμμηνορρυσιακή υγεία, τη φτώχεια περιόδου και την ισότιμη πρόσβαση σε προϊόντα περιόδου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η εκδήλωση αυτή λαμβάνει χώρα με την ευγενική υποστήριξη των:

• Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

• Δήμος Χανίων – Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας

• It’s Just Period (MKO)

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Εμμηνορρυσιακής Υγιεινής και φέρνει για πρώτη φορά στα Χανιά επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικούς, οργανώσεις, επιχειρήσεις και πολίτες για να ανοίξουν έναν ουσιαστικό δημόσιο διάλογο γύρω από ένα θέμα που εξακολουθεί να περιβάλλεται από σιωπή και κοινωνικό στίγμα.

Κεντρική ομιλήτρια της βραδιάς θα είναι η Danielle Keiser, παγκόσμια ηγέτιδα γυναικείας υγείας και συν-ιδρύτρια της Παγκόσμιας Ημέρας Εμμηνορρυσιακής Υγιεινής, η οποία θα συνδέσει το διεθνές κίνημα για την εμμηνορρυσιακή ισότητα με την τοπική πραγματικότητα της Κρήτης και των Χανίων.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν επίσης:

• Η Μαριλένα Μπάμπαλη από την ΜΚΟ “It’s Just Period”, με ομιλία για τη φτώχεια περιόδου στην Ελλάδα σήμερα.

• Η Νίκη Μαρτιμιανάκη, Διατροφολόγος & Σύμβουλος Ευεξίας, για τη σχέση διατροφής, τρόπου ζωής και υγείας περιόδου.

• Η Μαργαρίτα Γερούκη, Εκπαιδεύτρια Σεξουαλικής Υγείας, για τη σημασία της εκπαίδευσης και της σωματικής γνώσης σε κορίτσια και αγόρια.

• Ιατρός Γυναικολόγος, με θέμα την υγεία της περιόδου από την εφηβεία έως την εμμηνόπαυση.

• Την εκδήλωση παρουσιάζει η Αμαλία Καλογριδάκη

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με ανοιχτή συζήτηση με το κοινό, networking και την επίσημη έναρξη της πρωτοβουλίας “Period-Friendly Chania”, που καλεί επιχειρήσεις, σχολεία και δημόσιους χώρους να παρέχουν δωρεάν προϊόντα περιόδου στις τουαλέτες τους — όπως ακριβώς το χαρτί υγείας.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα πραγματοποιηθεί επίσης ειδική κλήρωση προϊόντων Egal Pads on a Roll — της πρώτης παγκοσμίως σερβιέτας σε ρολό σχεδιασμένης για δημόσιους χώρους και τουαλέτες. Η κλήρωση θα αφορά αποκλειστικά επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς που θα υπογράψουν τη δέσμευση “Period-Friendly Chania”, δεσμευόμενοι να παρέχουν δωρεάν προϊόντα περιόδου στις τουαλέτες τους.

Το ξέρατε ότι… Σύμφωνα με πρόσφατη πανελλαδική έρευνα, 1 στις 10 γυναίκες στην Ελλάδα δεν μπόρεσε να αγοράσει προϊόντα περιόδου λόγω κόστους, ενώ 1 στις 5 αναγκάστηκε να στερηθεί βασικά αγαθά για να ανταπεξέλθει στις σχετικές ανάγκες. Η εκδήλωση στοχεύει όχι μόνο στην ενημέρωση αλλά και στη δημιουργία πρακτικών λύσεων και τοπικών συνεργασιών.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό»