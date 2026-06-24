Περιοδεία Ρούμπιο στις χώρες του Κόλπου

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε σήμερα συνομιλίες με υψηλόβαθμους αξιωματούχους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στο πλαίσιο περιοδείας στις χώρες του Κόλπου, σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει τους συμμάχους στην περιοχή που θεωρούν την προτεινομένη ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν πολύ γενναιόδωρη προς ένα κράτος που τους επιτέθηκε στον πόλεμο.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ,φθάνοντας στην πρωτεύουσα των ΗΑΕ Αμπού Ντάμπι αργά χθες για τριήμερη περιοδεία στον Κόλπο, ο Ρούμπιο πραγματοποιεί την πρώτη του υψηλού επιπέδου διπλωματική αποστολή για τον τερματισμό του τετράμηνου αμερικανοϊσραηλινού πολέμου με το Ιράν.

Ο Ρούμπιο είχε γεύμα εργασίας με τον πρόεδρο των ΗΑΕ σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ Αλ Ναχιάν και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους, όπως τον σύμβουλο Εθνικήw Ασφάλειας σεΐχη Ταχνούν μπιν Ζάγεντ Αλ Ναχιάν και τον υπουργό Εξωτερικών σεΐχη Αμπντουλάχ μπιν Ζάγεντ Αλ Ναχιάν.

«Συζήτησαν το πρωτόκολλο συμφωνίας που συνήφθη από τον πρόεδρο Τραμπ με το Ιράν, τις προσπάθειες για να διασφαλιστεί το πλήρες και ασφαλές πέρασμα του Στενού του Ορμούζ, καθώς και τη σημασία της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή», δήλωσε ο εκπρόσωπός του Τόμι Πίγκοτ προσθέτοντας ότι ο Ρούμπιο «επαναβεβαίωσε τη δέσμευση των ΗΠΑ στην ασφάλεια των Εμιράτων»