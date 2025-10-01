menu
21.4 C
Chania
Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Περιφέρειες: «Καμία σχέση με τις διαδικασίες του ΟΠΕΚΕΠΕ»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

«Καμία σχέση των Περιφερειών με τις διαδικασίες του ΟΠΕΚΕΠΕ» αναφέρει η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα η Περιφέρεια Κρήτης.

«Άνευ ρόλου οι Υπηρεσίες του Β’ Βαθμού Αυτοδιοίκησης σε οποιοδήποτε στάδιο της διαχείρισης των αγροτικών ενισχύσεων», τονίζει.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Το τελευταίο διάστημα γίνεται μια προσπάθεια σύνδεσης των Περιφερειών με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη χορήγηση άμεσων οικονομικών ενισχύσεων.
Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος οφείλει να διευκρινίσει πως ήταν πλήρως αποκλεισμένες από τη διαδικασία της απόδοσης άμεσων οικονομικών ενισχύσεων στους παραγωγούς και ουδεμία συμμετοχή είχαν, σε οποιοδήποτε στάδιο, αυτής.
Η συζήτηση περί αναζήτησης συνυπευθυνότητας στις διαδικασίες που είχε θεσπίσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι άνευ αντικειμένου, όπως άνευ ρόλου ήταν και οι Υπηρεσίες των Περιφερειών στη διαδικασία της απόδοσης των άμεσων οικονομικών ενισχύσεων στους παραγωγούς της χώρας.
Οι δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων αυτών, στην διαδικασία που ακολουθείται και εποπτεύεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν δυο επιλογές :
Να απευθυνθούν στα πιστοποιημένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), τα οποία επίσης δεν σχετίζονται με τις Περιφέρειες.
Να προχωρήσουν μέσω των ατομικών κωδικών τους, απευθείας, στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η δε αναφορά στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων (ΚΒΔ) που είναι μια υγειονομική βάση, η οποία έχει δημιουργηθεί βάσει Ευρωπαϊκών Κανονισμών και αποτελεί ιδιοκτησία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και όχι των Περιφερειών, γίνεται μόνο εκ του πονηρού, αφού συστήθηκε για την τήρηση της κτηνιατρικής νομοθεσίας και κυρίως για υγειονομικούς λόγους και όχι για τις άμεσες οικονομικές ενισχύσεις που, επαναλαμβάνουμε, χειρίζεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ο ΟΠΕΚΕΠΕ με δικές του διαδικασίες.
Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος θεωρεί αναγκαίο να αποσαφηνιστεί οριστικά ότι οι Περιφέρειες δεν φέρουν καμία ευθύνη ούτε εμπλοκή στη διαδικασία των αγροτικών ενισχύσεων. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να επανέλθουμε στην παροχή διευκρινίσεων για την αποκατάσταση της αλήθειας από οποιαδήποτε άλλη αναφορά ή προσπάθεια σύνδεσης των Περιφερειών με τις διαδικασίες του ΟΠΕΚΕΠΕ».

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum