Περιφερειάρχης: Το όραμα για την Κρήτη της επόμενης δεκαετίας

Το όραμα για την Κρήτη της επόμενης δεκαετίας, μια Κρήτη δυναμική, βιώσιμη και ευφυή, παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση της Grant Thornton με τίτλο “Unlocking the Next Decade of Growth”, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη.

Υποδομές και Ανάπτυξη

Ο Σταύρος Αρναουτάκης αναφέρθηκε εκτενώς στα μεγάλα αναπτυξιακά έργα που αλλάζουν την φυσιογνωμία του νησιού, εστιάζοντας στην κατασκευή του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου, τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις που αίρουν την ενεργειακή απομόνωση και την ολοκλήρωση του Βόρειου Οδικού Άξονα (ΒΟΑΚ) από την Κίσσαμο μέχρι τη Σητεία.

«Ο πρόλογος του βιβλίου για την Κρήτη της επόμενης δεκαετίας έχει γραφτεί ήδη. Η σύγκλιση με τις ευρωπαϊκές νησιωτικές περιφέρειες είναι γεγονός», τόνισε ο Περιφερειάρχης, παραθέτοντας στοιχεία για τους πόρους που έχουν διοχετευθεί στην οικονομία του νησιού:

Έργα ύψους 411 εκατομμυρίων ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων την τελευταία πενταετία.

Συγχρηματοδοτούμενα έργα που ξεπερνούν τα 605 εκατομμύρια ευρώ.

Ολοκλήρωση του προηγούμενου ΕΣΠΑ με χρηματοδότηση 350 έργων, συνολικού προϋπολογισμού 450 εκατομμυρίων ευρώ.

«Το νέο ΕΣΠΑ, το νέο ΕΠΑ Μαζί με τα τομεακά προγράμματα των υπουργείων οι χρηματοδοτήσεις θα ξεπεράσουν τα 2 δις ευρώ τα επόμενα χρόνια», τόνισε ο Περιφερειάρχης.

Καινοτομία και Νέα Εποχή

«Είμαστε αποφασισμένοι όχι μόνο να διατηρήσουμε τη δεύτερη θέση στον δείκτη καινοτομίας μεταξύ των Περιφερειών, αλλά να ανεβούμε ακόμα πιο ψηλά. Η πραγματική εικόνα της Κρήτης είναι αυτή: Ένα νησί στη ζώνη της πρωτοπορίας», υπογράμμισε ο Σταύρος Αρναουτάκης.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Περιφερειάρχης επεσήμανε πως το Νέο ΕΣΠΑ, με πόρους που προσεγγίζουν τα 565 εκατομμύρια ευρώ, και το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026–2030, αποτελούν τον βατήρα για το μεγάλο άλμα του νησιού.

«Γιατί μπορεί η Κρήτη γεωγραφικά να βρίσκεται στα άκρα της Ευρώπης, πολιτισμικά, πνευματικά και κοινωνικά όμως χτυπά στην καρδιά της», κατέληξε χαρακτηριστικά ο Σταύρος Αρναουτάκης.

Στην εκδήλωση, παρουσιάστηκε η νέα έρευνα της Grant Thornton για τις τάσεις της τεχνολογίας στο ελληνικό επιχειρείν, ενώ συμμετείχαν με ομιλίες διακεκριμένοι εκπρόσωποι της οικονομικής και επιχειρηματικής κοινότητας, όπως ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ Νίκος Βέττας, η Πρόεδρος & CEO της MK Hotel Collection Μαρίτα Καράτζη και η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Χαλκιαδάκης Α.Ε. Χριστίνα Χαλκιαδάκη.