menu
15.6 C
Chania
Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Περιφερειάρχης: Το όραμα για την Κρήτη της επόμενης δεκαετίας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Το όραμα για την Κρήτη της επόμενης δεκαετίας, μια Κρήτη δυναμική, βιώσιμη και ευφυή, παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση της Grant Thornton με τίτλο “Unlocking the Next Decade of Growth”, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη.

Υποδομές και Ανάπτυξη

Ο Σταύρος Αρναουτάκης αναφέρθηκε εκτενώς στα μεγάλα αναπτυξιακά έργα που αλλάζουν την φυσιογνωμία του νησιού, εστιάζοντας στην κατασκευή του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου, τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις που αίρουν την ενεργειακή απομόνωση και την ολοκλήρωση του Βόρειου Οδικού Άξονα (ΒΟΑΚ) από την Κίσσαμο μέχρι τη Σητεία.
«Ο πρόλογος του βιβλίου για την Κρήτη της επόμενης δεκαετίας έχει γραφτεί ήδη. Η σύγκλιση με τις ευρωπαϊκές νησιωτικές περιφέρειες είναι γεγονός», τόνισε ο Περιφερειάρχης, παραθέτοντας στοιχεία για τους πόρους που έχουν διοχετευθεί στην οικονομία του νησιού:
Έργα ύψους 411 εκατομμυρίων ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων την τελευταία πενταετία.
Συγχρηματοδοτούμενα έργα που ξεπερνούν τα 605 εκατομμύρια ευρώ.
Ολοκλήρωση του προηγούμενου ΕΣΠΑ με χρηματοδότηση 350 έργων, συνολικού προϋπολογισμού 450 εκατομμυρίων ευρώ.
«Το νέο ΕΣΠΑ, το νέο ΕΠΑ Μαζί με τα τομεακά προγράμματα των υπουργείων οι χρηματοδοτήσεις θα ξεπεράσουν τα 2 δις ευρώ τα επόμενα χρόνια», τόνισε ο Περιφερειάρχης.

Καινοτομία και Νέα Εποχή

«Είμαστε αποφασισμένοι όχι μόνο να διατηρήσουμε τη δεύτερη θέση στον δείκτη καινοτομίας μεταξύ των Περιφερειών, αλλά να ανεβούμε ακόμα πιο ψηλά. Η πραγματική εικόνα της Κρήτης είναι αυτή: Ένα νησί στη ζώνη της πρωτοπορίας», υπογράμμισε ο Σταύρος Αρναουτάκης.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Περιφερειάρχης επεσήμανε πως το Νέο ΕΣΠΑ, με πόρους που προσεγγίζουν τα 565 εκατομμύρια ευρώ, και το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026–2030, αποτελούν τον βατήρα για το μεγάλο άλμα του νησιού.
«Γιατί μπορεί η Κρήτη γεωγραφικά να βρίσκεται στα άκρα της Ευρώπης, πολιτισμικά, πνευματικά και κοινωνικά όμως χτυπά στην καρδιά της», κατέληξε χαρακτηριστικά ο Σταύρος Αρναουτάκης.
Στην εκδήλωση, παρουσιάστηκε η νέα έρευνα της Grant Thornton για τις τάσεις της τεχνολογίας στο ελληνικό επιχειρείν, ενώ συμμετείχαν με ομιλίες διακεκριμένοι εκπρόσωποι της οικονομικής και επιχειρηματικής κοινότητας, όπως ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ Νίκος Βέττας, η Πρόεδρος & CEO της MK Hotel Collection Μαρίτα Καράτζη και η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Χαλκιαδάκης Α.Ε. Χριστίνα Χαλκιαδάκη.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum