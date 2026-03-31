menu
16.4 C
Chania
Τρίτη, 31 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Περιφέρεια Κρήτης: Στο επίκεντρο η ενίσχυση των εξαγωγών

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026, στο Ηράκλειο η 2η Περιφερειακή Συνάντηση Ενδιαφερόμενων Φορέων, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου Lead EXPORT. Το έργο εισάγει μια νέα προσέγγιση για την ενίσχυση των εξαγωγικών δυνατοτήτων της τοπικής οικονομίας, εστιάζοντας στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Η συνάντηση επικεντρώθηκε στα χρηματοδοτικά εργαλεία στήριξης της εξωστρέφειας των ΜΜΕ και ξεκίνησε με χαιρετισμούς από τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Μιχαήλ Βάμβουκα και τον Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων Γιώργο Αλεξάκη.

Παρουσίαση Καλών Πρακτικών και Διεθνής Εμπειρία

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η Συντονίστρια του έργου Lead EXPORT και στέλεχος της Περιφέρειας Κρήτης Μαρία Κανδηλογιαννάκη, καθώς και η συνεργάτης του προγράμματος Ιωάννα Τσάκα, παρουσίασαν τις καλές πρακτικές που αναδείχθηκαν από την Περιφέρεια Κρήτης και τους διεθνείς εταίρους κατά τη 2η Διεθνή Εκπαιδευτική Συνάντηση του έργου, η οποία φιλοξενήθηκε τον Ιανουάριο στο Ηράκλειο.

Χρηματοδοτικά Εργαλεία και Στήριξη της Επιχειρηματικότητας

Το πρόγραμμα της ημερίδας περιλάμβανε εξειδικευμένες εισηγήσεις για την υποστήριξη της εξωστρέφειας:

Η Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Κρήτη» Μαρία Κασωτάκη, ανέλυσε τη στήριξη της επιχειρηματικής εξωστρέφειας μέσω του ΕΣΠΑ 2021–2027.

Η Διευθύντρια Δανείων και Εγγυήσεων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Ματτίου Μαρία Ελένη, παρουσίασε τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές δυνατότητες του οργανισμού για τις επιχειρήσεις.

Ο εκπρόσωπος της Eurobank Στέφανος Πανούσης, ανέπτυξε τις δράσεις και τα τραπεζικά εργαλεία που υποστηρίζουν τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Συμπεράσματα και Συνεργασία

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με παραγωγικό διάλογο μεταξύ της ομάδας εργασίας και των εκπροσώπων των φορέων. Η συζήτηση εστιάστηκε στη βελτιστοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων, με κοινό στόχο τη διαμόρφωση ενός ισχυρού υποστηρικτικού πλαισίου που θα θωρακίσει την εξωστρέφεια των τοπικών επιχειρήσεων.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum