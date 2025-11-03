menu
Περιφέρεια Κρήτης: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΑΞ.Ι.Ε.Σ.»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Η Περιφέρεια Κρήτης, μέσω του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας και η Α.ΞΕ.Π.Τ. – Ασφαλή Ξένοιαστα Παιδιά Τώρα, ενώνουν δυνάμεις για την υλοποίηση του προγράμματος «ΑΞ.Ι.Ε.Σ.», ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού εγχειρήματος που στοχεύει να φέρει στο επίκεντρο της σχολικής ζωής τις αξίες της Αξιοπρέπειας, της Ισότητας, της Ελευθερίας και του Σεβασμού.

Όπως δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης Γεωργία Μηλάκη: «Η Περιφέρεια Κρήτης, μέσα από το «Περιφερειακό Πρόγραμμα Ισότητας των Φύλων για την Κρήτη 2023–2025» και στο πλαίσιο της Εκστρατείας “Equality4Crete – Do the Right Thing”, επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν την ισότητα, τη δημοκρατία και τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Το πρόγραμμα «ΑΞ.Ι.Ε.Σ.» έρχεται να δώσει ουσιαστικό περιεχόμενο σε αυτές τις αρχές, φέρνοντας στο προσκήνιο την εκπαίδευση ως χώρο καλλιέργειας αξιών, ενσυναίσθησης και κοινωνικής ευθύνης. Η επένδυση στους/στις εκπαιδευτικούς, στις μαθήτριες και στους μαθητές μας είναι επένδυση στο μέλλον και σε μια κοινωνία που μαθαίνει να σέβεται τη διαφορετικότητα, να υπερασπίζεται τη δικαιοσύνη και να επιδεικνύει αλληλεγγύη. Οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι μαθήτριες είναι οι φορείς της αλλαγής και μέσα από τη γνώση και τη συνεργασία μπορούν να γίνουν οι πρεσβευτές ενός καλύτερου κόσμου. Η Περιφέρεια Κρήτης και το Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας θα συνεχίσουν να στηρίζουν συστηματικά τη σχολική κοινότητα και κάθε πρωτοβουλία που εμπνέει, ενώνει και προάγει τις αξίες του ανθρωπισμού και της ισότητας».
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίου – προαιρετικά Λυκείου) και φιλοδοξεί να ενδυναμώσει την εκπαιδευτική κοινότητα, προάγοντας τη δημοκρατία, την ισότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Με κεντρικό εργαλείο το παραμύθι «Ο Βασιλιάς κι ο Σοφός», το οποίο έχει εκδοθεί με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και θα διανεμηθεί δωρεάν στους/στις συμμετέχοντες/-ούσες, το πρόγραμμα αξιοποιεί τη δύναμη της αφήγησης και της βιωματικής μάθησης για να εμπνεύσει μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς στην καθημερινή σχολική πράξη και κοινωνική ζωή.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «στόχοι του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση εκπαιδευτικών μέσα από θεωρητικά και βιωματικά εργαστήρια, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω της εκπαίδευσης στις αξίες και η ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων και πολιτειότητας.
Η συνολική διάρκεια της επιμόρφωσης είναι 6 ώρες και περιλαμβάνει 2 ώρες θεωρητικού πλαισίου, 2 ώρες βιωματικού εργαστηρίου και 2 ώρες διαδικτυακής παιδαγωγικής υποστήριξης
Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με υποχρεωτική έγκαιρη δήλωση μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρμας κάθε Περιφερειακής Ενότητας.
• Περιφερειακή Ενότητα Χανίων:
Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, 10:00–14:00, 2ο Γυμνάσιο Χανίων.
Σε συνεργασία με: Δήμο Χανίων-Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Φύλων (Δ.ΕΠ.Ι.Σ.) Χανίων, Μοσχοχωρίτου Ρουμπίνη (Επόπτρια Ποιότητας Εκπαίδευσης Δ.Δ. Χανίων), Παΐζη Λίζα (Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φιλολόγων Χανίων).
Δήλωση συμμετοχής
• Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου:
Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025, 10:00–14:00, 3ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου.
Σε συνεργασία με: Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ρεθύμνου και Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου (δια της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων).
Δήλωση συμμετοχής
• Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου:
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025, 10:00–14:00, Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού
Δήλωση συμμετοχής
• Περιφερειακή Ενότητα Ιεράπετρας:
Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, 10:00–14:00, 2ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας.
Σε συνεργασία με: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου (δια της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων).
Δήλωση συμμετοχής»

 

