Περί όρων και ουσίας: Ο ουρανός

Μία ἀπὸ τὶς λέξεις ποὺ διαλαλοῦν τὴ δύναμη τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας· δύναμη χάρη στὴν ὁποία ἔχει διανύσει μέσα στὸ χρόνο χιλιετίες ἀγλαόκαρπης πορείας.

Ἂν ρωτήσει κάποιος γιὰ τὴν καταγωγή της, θὰ τοῦ ἀπαντήσουμε πὼς εἶναι ἄγνωστη. Πολλοὶ προσπάθησαν νὰ τὴν ἀνακαλύψουν, ἔμειναν ὅμως μόνο στὴ διατύπωση ὑποθέσεων. Ξεχωριστὸ ἐνδιαφέρον ἔχει μιὰ ἄποψη γιὰ τὴν ἀρχικὴ σημασία της: ἡ λέξη δήλωνε αὐτὸν ποὺ δίνει τὴ βροχἠ. Ἡ μακραίωνη ζωὴ τῆς λέξης ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ τὸ ὅτι τὴ συναντᾶμε στὰ ἔργα τοῦ Ὁμήρου. Ὁ Ποιητὴς μὲ συλλήψεις μεγαλειώδεις ἀναρπάζει τὴ σκέψη καὶ τὴν ὁδηγεῖ σὲ σπάνιες ἐμπειρίες μέσω τῶν εἰκόνων ποὺ συνθέτει. Ὁ οὐρανὸς χαρακτηρίζεται “ἀστερόεις”, “εὐρύς”, “πολύχαλκος”, “χάλκεος” (ἀπὸ χαλκὸ φτιαγμένος), “σιδήρεος” (ἀπὸ σίδερο). Κάθε μέρα διανύουν πάνω του τὸ δρόμο τους ὁ ἥλιος, ἡ σελήνη, οἱ ἀστέρες, συχνὰ δὲ τὸν καλύπτουν τὰ σύννεφα κρύβοντας, ἐκτὸς ἀπὸ αὐτόν, τὸν αἰθέρα καὶ τοὺς ἀστέρες. Κάπου ἐκεῖ, τότε, ὑπάρχουν οἱ πύλες τοῦ οὐρανοῦ, ποὺ ἔχουν γιὰ φύλακες τὶς Ὧρες. Ὁ οὐρανός, ἀποφαίνεται ὁ Ποιητής, εἶναι ἡ κατοικία τῶν θεῶν, καθὼς ὁ Ὄλυμπος, ἡ ἐπὶ γῆς κατοικία των, τὸν τρυπάει μὲ τὴν κορυφή του καὶ φθάνει ἀκόμη πιὸ ψηλά. Ἡ τελευταία αὐτὴ εἰκόνα, δημιούργημα ποιητικῆς ἔμπνευσης, εἶναι συμβατὴ (καὶ μπορεῖ νὰ τὴν ἐξηγήσει) μὲ μιὰ θεμελιώδη ἀντίληψη ποὺ εἶχε καὶ ἔχει ὁ ἄνθρωπος γιὰ τὸν Θεό. Σύμφωνα μὲ αὐτήν, ὁ Θεός, ὅποιο ὄνομα καὶ ἂν ἔχει, κατοικεῖ κάπου στὸν οὐρανό. Ἐκεῖ τὸν τοποθετοῦσε ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ Μυθολογία (οἱ θεοὶ συλλήβδην ὀνομάζονταν Οὐρανίωνες), ἐκεῖ καὶ οἱ σύγχρονες θρησκεῖες. Ἀκόμη καὶ ὁ Χριστιανισμός, ἂν καὶ διακηρύσσει ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι «πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν», τὸν οὐρανὸ ὁρίζει ὡς τὸν χῶρο στὸν ὁποῖο βρίσκεται ὁ θρόνος τοῦ Θεοῦ («Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοίμασε τὸν θρόνον αύτοῦ»).

Ἐκεῖ βρίσκονται οἱ “οὐράνιες δυνάμεις”, τὰ τάγματα τῶν ἀγγέλων, ἡ “Βασιλεία τῶν οὐρανῶν”. Ἀπὸ ἐκεῖ κατῆλθε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς κατὰ τὴν Βάπτιση τοῦ Χριστοῦ. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ ὅταν ἐφώτισε τοὺς Μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος στὸν οὐρανὸ ἀνελήφθη μετὰ τὴν ἀνάστασή του. «Ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός» τὸν ὁρίζει τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως. Μετάστασις εἰς οὐρανοὺς τῆς Θεοτόκου, καὶ ὄχι θάνατος, ὅπως καὶ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Εὐαγγελιστῆ, εἶναι ἄλλα παραδείγματα γιὰ τὴ σχετικὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀλλὰ τί εἶναι οὐρανὸς ὡς χῶρος στὸν ὁποῖο εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξουν “κατοικίες” ὄντων ὁρατῶν ἢ μή; Ἂν ἀνατρέξουμε σὲ λεξικά, ἔστω ἀπὸ περιέργεια, θὰ συναντήσουμε διάφορους ὁρισμούς: «ὁ ἄπειρος διαστημικὸς χῶρος στὸν ὁποῖο προβάλλονται καὶ κινοῦνται τὰ διάφορα οὐράνια σώματα»· (στὸν πληθυντικό, οἱ οὐρανοί:) «τὸ ἄπειρο διάστημα ὡς νοερὴ κατοικία τοῦ θεοῦ, τῶν ἀγγέλων, τῶν δίκαιων ψυχῶν μετὰ τὸν θάνατό τους καὶ ὡς ἕδρα τῶν αἰώνιων ἀγαθῶν καὶ τῆς αἰώνιας μακαριότητας»· «τὸ ὑπὲρ τὴν γῆν ἄπειρον διάστημα, ὁ ὑπεράνω τῆς γῆς φαινόμενος θόλος, ὁ ὁποῖος κατὰ τὴν ἡμέραν φαίνεται κυανοῦς καὶ τὴν νύκτα πληρούμενος ἀπὸ τοὺς ἀστέρας» – εἶναι ἀνάμεσα στοὺς ὁρισμούς. Θὰ μποροῦσε κάποιος νὰ ἐπισημάνει τὸ παράδοξο, νὰ γίνεται λόγος γιὰ κάτι ποὺ “φαίνεται”, συγχρόνως ὅμως στὸν ὁρισμὸ τοῦ τί εἶναι ὑπεισέρχονται χαρακτηρισμοὶ ὅπως “νοερός”, “ἄπειρος”, “αἰώνιος”. Ἴσως φαίνονται σχολαστικὰ ὅλα αὐτά· ἴσως, ἐπίσης, ἀντιτείνει κάποιος τὸ ὅτι ὑπάρχουν ἄλλα, σπουδαιότερα θέματα ποὺ πρέπει νὰ μᾶς ἀπασχολοῦν. Ἀπὸ μιὰ ἄποψη, εἶναι σωστὸ αὐτό. Εἶναι ὅμως γοητευτικὸ καὶ μόνο τὸ νὰ σκεφτοῦμε τὸ ὅτι ὁ οὐρανὸς τόσο ὡς λέξη ὅσο καὶ ὡς ἔννοια – ἀλλὰ καὶ ὡς “συστατικὸ” τοῦ σύμπαντος – εἶναι κομμάτι ἔντονα ἐπιδραστικὸ στὴ ζωή μας. Δὲν θὰ ἐπικαλεστῶ τὸ ἀμέτρητο πλῆθος τῶν ἀναφορῶν ποὺ συναντᾶμε στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας. Τοῦτο μόνο νὰ προσθέσω σὲ ὅσα ἀνέφερα νωρίτερα: «οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ» ἀναφωνεῖ ὁ Δαβὶδ (Ψαλμὸς 18, 1). Θὰ ἐπιστρέψω στὸν ἀρχαῖο ἑλληνικὸ κόσμο, ὅπου μὲ τὸ ὄνομα Οὐρανὸς θὰ συναντήσουμε θεότητα, προσωποποίηση τῆς ἀρχῆς τῆς κοσμογονίας, υἱὸ τοῦ Ἐρέβους καὶ τῆς Γῆς. Θὰ συναντήσουμε, ἀκόμη, τὴν “οὐρανία Ἀφροδίτη” καὶ τὴν Οὐρανία, μία ἀπὸ τὶς έννέα Μοῦσες, τὴν ὁποία θεωροῦσαν ἐφευρέτι καὶ προστἀτιδα τῆς ἀστρονομίας.

Δεκάδες λέξεων μὲ πρῶτο συνθετικὸ τὸν οὐρανὸ (οὐρανο-) ἦταν ἀπόρροια τῆς σχέσης ἀνθρώπων καὶ οὐρανοῦ (οὐρανοβάμων, οὐρανοβαφής, οὐρανομήκης, οὐρανογραφία, οὐρανοδρόμος, οὐρανόφοιτος, οὐρανοφάντωρ). Ποτὲ δὲν διακόπηκε ἡ σχέση αὐτή: οὐρανόβρυτος, οὐρανόγραπτος, οὐρανόδροσος, οὐρανοδύναμος (γιὰ τὸν Ἰησοῦ), οὐρανόκτητος, οὐρανόπεμπτος, οὐρανοπορῶ, οὐρανοπράτης εἶναι δεῖγμα λέξεων που δημιουργήθηκαν κατὰ τὴ μεσαιωνικὴ ἐποχή. Γιὰ νὰ ἀκολουθήσουν στὰ νεότερα χρόνια ἄλλες μὲ τὴν ἴδια καλοσύνη: οὐρανοξύστης, οὐρανογνωσία, οὐρανοθέμελα, οὐρανοκατέβατος, οὐρανόλιθος, οὐρανόσταλτος. Δὲν εἶναι ὅμως μόνο ἡ δημιουργία νέων λέξεων. Εἶναι καὶ οἱ χρήσεις τῆς ἀρχικῆς λέξης μὲ νέο νόημα ἢ σὲ φράσεις μὲ μεταφορικὴ σημασία ἢ μὲ τὸ στοιχεῖο τῆς ὑπερβολῆς γιὰ νὰ δοθεῖ ἔμφαση. Οἱ ἀρχαῖοι, σηκώνοντας τὰ χέρια ψηλά, στὸν οὐρανὸ ὁρκίζονταν ἢ ἔδιναν τὶς εὐχές τους. Τὴ δόξα ἢ τὴ φήμη κάποιου σπουδαίου ἀνθρώπου τὴν ἔβλεπαν νὰ φθάνει μέχρι τὸν οὐρανὸ – ὑποδηλώνοντας ἔτσι τὸ μέγεθός της. Γιὰ κάθε τι ποὺ εἶχε τὸ σχῆμα τοῦ οὐράνιου θόλου χρησιμοποιοῦσαν τὴ λέξη οὐρανός: στόμα (οὐρανίσκος), ὀροφὴ ἢ στέγη θολοειδής, θρόνος. Ἡ διάθεση τῶν ἀνθρώπων ἐπηρεαζόταν καὶ ἦταν ἀνάλογη μὲ τὴν εἰκόνα τοῦ οὐρανοῦ – ἄλλοτε γελαστοῦ, ἄλλοτε σκοτεινοῦ καὶ θυμωμένου, σκεπασμένου μὲ μαῦρα σύννεφα. Στὶς μέρες μας ὁ “καθαρὸς οὐρανὸς ἀστραπὲς δὲν φοβᾶται”, ἐνῶ σὲ περιπτώσεις μεγάλης βροχόπτωσης λέμε ὅτι “ἄνοιξαν οἱ οὐρανοί”. Θαυμάζουμε ἢ καὶ ζηλεύουμε γιὰ τὸν οὐρανὸ ποὺ ἔχουν κάποιες περιοχὲς (στὴν πρώτη γραμμὴ εἶναι ὁ “ἀττικὸς οὐρανός”), γιὰ κάποιον ποὺ νιώθει μεγάλη χαρὰ λέμε ὅτι “βρίσκεται στὸν ἕβδομο οὐρανό”, τὰ Χριστούγεννα ἀκοῦμε τὰ παιδιὰ νὰ λένε στὰ κάλαντα ὅτι “οἱ οὐρανοὶ ἀγάλλονται”. Γιὰ τὸν πλεονέκτη καὶ ἀχόρταγο λέμε ὅτι “ζητάει τὸν οὐρανὸ μὲ τ΄ ἄστρα”, γιὰ ἄλλες περιπτώσεις ἔχουμε τὶς φράσεις “στὸν οὐρανὸ σὲ γύρευα, στὴ γῆ σὲ βρῆκα”, “κίνησα γῆ καὶ οὐρανό”. Ἀκόμη καὶ οἱ ἀστρονόμοι θυμήθηκαν τὴ λέξη καὶ ὀνόμασαν Οὐρανὸ ἕναν ἀπὸ τοὺς πλανῆτες. Παντοῦ καὶ πάντοτε ὁ οὐρανός: «κοινός ἐστιν οὐρανὸς πᾶσι βροτοῖς» εἶχε ἐπισημάνει ὁ Εὐριπίδης – καὶ αὐτὸ τὰ ἐξηγεῖ ὅλα. Ἐπιστέγασμα δὲν θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὴν παρουσία τοῦ οὐρανοῦ στὴν Τέχνη. Ἐκεῖ, ἀνάλογα μὲ τὴν ἔμπνευση, μὲ τὴν εὐαισθησία, μὲ τὰ βιώματα, μὲ τὸ ταλέντο κάθε δημιουργοῦ, ὁ οὐρανὸς ὑμνεῖται καὶ ὑψώνεται (θὰ λέγαμε παίζοντας μὲ τὶς λέξεις) πάνω ἀπὸ τὸν ἴδιο, πάνω ἀπὸ τὸν οὐρανό. Πιὸ καθαρὰ ἀπὸ ὁπουδήποτε ἀλλοῦ τὸ βλέπουμε αὐτὸ στὸ τραγούδι – ὅπου ὁ λόγος περιβάλλεται ἀπὸ μουσικὴ καὶ γίνεται ἄσμα ἀλησμόνητο. Δὲν εἶναι τυχαῖο τὸ ὅτι συνήθως πρόκειται γιὰ τραγούδια μὲ τὰ ὁποῖα ὑμνεῖται ὁ ἔρωτας ἢ καὶ τὸ ἀγαπημένο πρόσωπο. “Ἀπόψε μὴν ἀργεῖς στὸν οὐρανὸ νὰ βγεῖς”, “ἕνας οὐρανὸς μ’ ἀστέρια ἡ ἀγάπη ἡ δική μας”, “εἶσαι ἕνα περιστέρι ποὺ πετᾶ στὸν οὐρανό”, “στὸν δικό μας οὐρανὸ ἡ ἀγάπη κυβερνᾶ”, “τάχα γιατί στὸν ξάστερο οὑρανὸ σεργιάνι μακρινὸ ἐβγῆκαν τὰ πουλιά;”, “εἶχα μιὰ θάλασσα στὸ νοῦ κι ἕνα περβόλι τ΄ οὐρανοῦ” – εἶναι κάποιες ἀπὸ τὶς ἀναφορὲς ποὺ συναντᾶμε. Κοινὸ γνώρισμά τους εἶναι ἡ εύγένεια καὶ ἡ τρυφερότητα ποὺ συνοδεύουν τὴν ἔκφραση τῶν συναισθημάτων. Θὰ τολμοῦσα νὰ πῶ ὅτι ὁ οὐρανός, αὐτὴ ἡ τόσο ἀφηρημένη μὰ καὶ συγκεκριμένη ὀντότητα, αὐτὸ πού, μὲ ὅποιες λέξεις καὶ ἂν τὸ προσδιορίσουμε, πάλι μένει μέσα στὸ μυστήριο, μᾶς προσφέρει δῶρο ἀνεκτίμητης ἀξίας τὸ ἴδιο τὸ μυστήριο τῆς οὐσίας του.

Δῶρο πολύτιμο, ἐπειδὴ ὑποβάλλει στὴν ψυχὴ τὴ γαλήνη· ἐπειδὴ ὁδηγεῖ τὴ σκέψη σὲ μέρη παρθένα καὶ ἀνεξερεύνητα· ἐπειδὴ διδάσκει τόσο μὲ τὴ λαμπρότητά του ὅσο καὶ μὲ τὸ σκοτεινὸ περίβλημά του. Εἴτε μὲ τὴ μιὰ μορφὴ εἴτε μὲ τὴν ἄλλη, εἴτε μὲ ὁποιαδήποτε, ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ μακαριότητα βρίσκεται στὴν ἀπόλαυση τοῦ ὡραίου, τοῦ ἀληθινοῦ. Αὐτὰ τὰ δῶρα τὰ προσφέρει σὲ ὅλους χωρὶς ἐπιφυλάξεις.