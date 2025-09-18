Περί κοσµήµατος

Τα Χανιά πανηγύρισαν για το νέο “κόσµηµα” της εκπαίδευσης: το κτήριο Παπαδόπετρου που θα στεγάσει το Πειραµατικό Λύκειο. Κι όµως, µιλάµε για ένα κτήριο δύο ορόφων µε µια µικρή αυλή, που δύσκολα χωρά έξι αίθουσες. Αν αυτό θεωρείται σήµερα πρότυπο σχολικό κτήριο και µάλιστα «κόσµηµα», τότε κάτι δεν πάει καθόλου καλά.

Είναι ίσως η απόδειξη για το τι θεωρεί η ελληνική πολιτεία σχολικό κτήριο σήµερα. Ένας αριθµός αιθουσών για να καλύψει τα τµήµατα γενικής παιδείας των µαθητών, ένα γραφείο για τους καθηγητές και δύο τουαλέτες για αγόρια και κορίτσια αρκούν για να χαρακτηριστεί ένα κτήριο ως σχολικό κτίριο “κόσµηµα”.

Τι κι αν δεν υπάρχουν χώροι για τα εργαστήρια, τι κι αν δεν υπάρχει χώρος για βιβλιοθήκη, τι κι αν δεν υπάρχει χώρος για εκδηλώσεις, τι κι αν δεν υπάρχει γήπεδο η κλειστό γυµναστήριο, τι κι αν δεν υπάρχει χώρος εστίασης και κυλικείου; Τίποτα δεν έχει σηµασία. Η υποδοµή της εκπαίδευσης στην Ελλάδα του 2025 έχει τις προδιαγραφές που σε ολόκληρη την υπόλοιπη Ευρώπη αρκούσαν στο µεσοπόλεµο. ∆εν είναι τυχαίο που τα κτήρια που έχτισε ο Βενιζέλος στα Χανιά, λειτουργούν ακόµα ως σχολικά κτήρια! Και πόσο µεγάλη ειρωνεία! Τα σχολικά κτήρια του 1926 να θεωρούνται -και δικαίως- από πολλούς τα καλύτερα που έχει διαθέσιµα η πόλη!

Σε αρµονία µε την παραπάνω λογική, αν κάποιος επισκεφτεί στη σειρά τις σχολικές µονάδες των Χανίων θα εντοπίσει -σύµφωνα µε την καταµέτρηση που έχει κάνει η ΕΛΜΕ Χανίων- 57 αίθουσες προκάτ (isoBox). Χωρίς να συνυπολογίσουµε τους χώρους που µετατράπηκαν αυθαίρετα σε στεγασµένες αίθουσες, καταλαβαίνουµε µόνο από τα προκάτ πως λείπουν 8 έως 10 σχολικά κτήρια από τα Χανιά. Στα Χανιά που το τελευταίο νέο σχολικό κτήριο που παραδόθηκε για τη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση ήταν το 2012 αυτό στον Κουµπελή (χτίστηκε τότε σε µια περιοχή χωρίς σπίτια, λες και οι µαθητές θα έφερναν… την αστική ανάπτυξη µαζί τους) Που οι δηλώσεις για τα έξι νέα σχολικά κτήρια (αυτά µε τα Σ∆ΙΤ) έχουν ξεκινήσει από τη ∆ηµαρχία Βιρβιδάκη και τις έχουν επαναλάβει αυτούσιες όλοι οι επόµενοι δήµαρχοι χωρίς φυσικά να δώσουν ούτε ένα νέο σχολείο.

Ένα επιχείρηµα που ακούω χρόνια τώρα είναι πως δεν υπάρχουν οικόπεδα… Μα το πειραµατικό Λύκειο είχε προγραµµατιστεί να λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του εκκλησιαστικού Λυκείου, αφού πρώτα αυτές ανακαινιστούν. Νοικιάστηκαν τελικά για AirBnB από την εκκλησία; Ο ∆ήµαρχος Σκουλάκης είχε αγοράσει εκεί κοντά µια µεγάλη έκταση που την προόριζε για σχολεία. Υπάρχουν από παλιά δύο έτοιµα οικόπεδα στο Αρώνι και στο κλειστό του Κλαδισού. Υπάρχει το οικόπεδο στην Κίσσαµο, εκεί που γκρεµίσανε τα δύο σχολεία. Και τέλος το Πολυτεχνείο έχει δώσει, δύο χρόνια τώρα, οικόπεδο για Μουσικό σχολείο. Μπουλντόζες γιατί δεν βλέπω πουθενά;

Ένα άλλο επιχείρηµα είναι πως δεν υπάρχουν χρήµατα. Μα στο διπλανό Ρέθυµνο, µε τον µισό µαθητικό πληθυσµό απ’ αυτόν των Χανίων, τα τελευταία 10 χρόνια -µε πληροφόρησε ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ- έχουν χτιστεί 5 νέα σχολεία…

Τέλος έχω ακούσει και το τρελό : «Με την υπογεννητικότητα που υπάρχει δε χρειαζόµαστε νέα κτήρια». Μα τα κτήρια που έχουµε είναι πια παµπάλαια και χωρίς καµία προδιαγραφή σύγχρονου σχολικού κτηρίου… Θα περιµένουµε να κάνουµε την επέτειο για τα 200 χρόνια του 1ου Γυµνασίου για να χτίσουµε καινούργια;

Και τι τα χρειαζόµαστε όλα αυτά τα εξτρά που θα έχει ένα νέο σχολικό κτήριο; θα ρωτήσει κάποιος δύσπιστος. Ακούγοντας τον πρωθυπουργό στη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να µιλά για το όραµα της Ελλάδας του 2030, µε εκπαιδευτικούς οµίλους και ολοήµερες δραστηριότητες, δεν µπορώ παρά να σκεφτώ: πώς θα µείνει ένα παιδί στο σχολείο από τις 8 το πρωί ως τις 5 το απόγευµα χωρίς χώρους ανάπαυσης, µελέτης, βιβλιοθήκη, εργαστήρια, τραπεζαρία ή γυµναστήριο; Οι εξαγγελίες για το µέλλον χτίζονται πάνω σε θεµέλια που σήµερα είναι ανύπαρκτα.

Και στα Χανιά αυτά τα θεµέλια λείπουν όσο πουθενά αλλού. Με δεκάδες αίθουσες προκάτ, µε το τελευταίο νέο σχολικό κτήριο να έχει παραδοθεί πριν δεκατρία χρόνια, µε ανεκπλήρωτες εξαγγελίες δεκαετιών, η πόλη κι ο νοµός χρειάζονται άµεσα 8 έως 10 σύγχρονα σχολικά κτήρια για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Αν θέλουµε να µιλάµε σοβαρά για το αύριο της εκπαίδευσης, το πρώτο βήµα είναι να δούµε πού και σε τι κτήρια θα στεγάσουµε τα παιδιά µας σήµερα.

*Ο Βασλης Παπαστάµος είναι εκπαιδευτικός