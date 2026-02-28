Περφόμανς χορού στα Χανιά

Η performance «LOITSUT at the end of the world» της Πολένας Κόλια – Petersen, θα παρουσιαστεί στο ισόγειο του iP12House (Ηρώων Πολυτεχνείου 12) σήµερα Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, 1 – 4 και 5 Μαρτίου, στις 21:00, (οι πόρτες για το κοινό θα ανοίξουν από τις 20:30). Είσοδος: 15€ & 12€ µειωµένο. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6974550144.