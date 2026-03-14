Percomance στα Χανιά: «Το είδωλο του Αντονέν Αρτώ»

Η performance «Το είδωλο του Αντονέν Αρτώ», που παρουσιάζει η artistic performance team «Ανάµεσα στο Φως και τη Σκιά», θα παρουσιαστεί 14 και 15 Μαρτίου στον πολυχώρο «Πολύ – τεχνείο», στις 20:30 µ.µ.

Κείµενο: Ιόλη Ανδρεάδη, Άρης Ασπρούλης

Σκηνοθέτης: Ρούσσα Μαρκάκη

Ηθοποιοί: Μιχάλης Καράκης, Βασιλική Καρυστινού, Κλειώ Κουτσουριδάκη

Μουσική παράστασης: Tomaso Giovanni Albinoni, Phipip Glass

Σχεδιασµός φωτισµών: Γιάννης Λύκος

Γραφιστικά: Ευγενία Κασπαρίδου

Φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Ρουµελιωτάκης

Κινηµατογραφική προώθηση: Βασίλης Μαρµαρωτής

Κρατήσεις 6973525049.