Πέπλο σκόνης το Σάββατο στην Κρήτη

1 από 2

Αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης αναμένονται αύριο Σάββατο στην Κρήτη, σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, εξαιτίας ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας που συνδέεται με τη γρήγορη διέλευση βαρομετρικού χαμηλού και ευνοεί τη μεταφορά ερημικής σκόνης προς τη χώρα.

Όπως αναφέρεται, οι συγκεντρώσεις σκόνης θα αυξηθούν αρχικά στα δυτικά και σταδιακά στην υπόλοιπη Ελλάδα, ενώ από το απόγευμα το φαινόμενο θα περιοριστεί κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Κρήτη και ειδικότερα στα δυτικά τμήματα του νησιού, όπου – σύμφωνα με τους σχετικούς χάρτες πρόγνωσης – αναμένονται αρκετά αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης κατά τις βραδινές ώρες του Σαββάτου.

Το ΜΕΤΕΟ επισημαίνει ότι έως τις πρώτες ώρες της Κυριακής οι συγκεντρώσεις σκόνης αναμένεται να υποχωρήσουν σημαντικά.

Παράλληλα, μέσω του Παρατηρητηρίου Μεταφοράς Ερημικής Σκόνης του ΕΑΑ παρέχονται σε πραγματικό χρόνο δεδομένα από τον δορυφόρο Sentinel-5P, καταγραφές σταθμών ποιότητας αέρα σε Ρέθυμνο και Άδελε, καθώς και προγνώσεις για την εξέλιξη του φαινομένου.