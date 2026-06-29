Πένθος στην οικογένεια του Δημήτρη Λειψάκη για το θάνατο της Αννας

Σε πένθος βρίσκεται η οικογένεια του πρώην αντιδημάρχου Χανίων Δημήτρη Λειψάκη εξαιτίας του αδόκητου χαμού της κόρης του Αννας.

Ανθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους όσοι την είχαν γνωρίσει, η Αννα πάντα με το χαμόγελο, ξεχώριζε στην παρέα.

Την τελευταία της πνοή άφησε στο κατάλυμα που παραθέριζε στη Σούγια σε ηλικία 40 ετών. Εκεί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της και στο Νοσοκομείο που μεταφέρθηκε διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ο θανατός της βύθισε στο πένθος την οικογένεια του πρώην αντιδημάρχου Δημήτρη Λειψάκη αλλά και τον ΝΟΧ.

Με ψήφισμά του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, «στο άκουσμα της είδησης του αδόκητου χαμού της Άννας Λειψάκη, αγαπημένης κόρης του πρώην προέδρου του Ομίλου Δημήτρη Λειψάκη και αδελφής του προπονητή του Ομίλου μας Σεμπάστιαν Λειψάκη, συνήλθε εκτάκτως και αποφάσισε ομόφωνα:

1. Να εκφράσει τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήριά του προς τον πρώην πρόεδρο του Ομίλου Δημήτρη Λειψάκη, τον προπονητή του Ομίλου Σεμπάστιαν Λειψάκη, καθώς και προς όλα τα μέλη της οικογένειας και τους οικείους της εκλιπούσας.

2. Να καταθέσει στεφάνι στη μνήμη της εκλιπούσας.

3. Να παραστεί αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου στην εξόδιο ακολουθία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Χανίων εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την πρόωρη απώλεια της Άννας. Η σκέψη όλων μας βρίσκεται δίπλα στην οικογένειά της, στην οποία ευχόμαστε δύναμη, κουράγιο και υγεία για να αντιμετωπίσει αυτή τη μεγάλη δοκιμασία».

Ως προς τα αίτια του θανάτου:

Τη νεκροψία έκανε ο ιατροδικαστής Σταμάτης Μπελιβάνης ο οποίος διαπίστωσε οξεία αιμορραγική παγκρεατίτιδα και, όπως μας είπε, θα ακολουθήσει περαιτέρω έρευνα για τα αίτια του θανάτου της άτυχης κοπέλας.

Το τελευταίο αντίο θα πουν την Τρίτη συγγενείς και φίλοι της Αννας.

Η κηδεία θα γίνει την Τρίτη 30 Ιουνίου και ώρα 6 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά Χανίων όπου θα ψαλλεί η νεκρώσιμη ακολουθία και θα ταφεί στο εκεί κοιμητήριο.