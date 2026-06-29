menu
28.3 C
Chania
Δευτέρα, 29 Ιουνίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Πένθος στην οικογένεια του Δημήτρη Λειψάκη για το θάνατο της Αννας

Γιάννης Λυβιάκης
Γιάννης Λυβιάκης
0

Σε πένθος βρίσκεται  η οικογένεια του πρώην αντιδημάρχου Χανίων Δημήτρη Λειψάκη εξαιτίας του αδόκητου χαμού της κόρης του Αννας.

Ανθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους όσοι την είχαν γνωρίσει, η Αννα πάντα με το χαμόγελο, ξεχώριζε στην παρέα.
Την τελευταία της πνοή άφησε στο κατάλυμα που παραθέριζε στη Σούγια σε ηλικία 40 ετών. Εκεί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της και στο Νοσοκομείο που μεταφέρθηκε διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Ο θανατός της βύθισε στο πένθος την οικογένεια του πρώην αντιδημάρχου Δημήτρη Λειψάκη αλλά και τον ΝΟΧ.
Με ψήφισμά του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, «στο άκουσμα της είδησης του αδόκητου χαμού της Άννας Λειψάκη, αγαπημένης κόρης του πρώην προέδρου του Ομίλου Δημήτρη Λειψάκη και αδελφής του προπονητή του Ομίλου μας Σεμπάστιαν Λειψάκη, συνήλθε εκτάκτως και αποφάσισε ομόφωνα:
1. Να εκφράσει τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήριά του προς τον πρώην πρόεδρο του Ομίλου Δημήτρη Λειψάκη, τον προπονητή του Ομίλου Σεμπάστιαν Λειψάκη, καθώς και προς όλα τα μέλη της οικογένειας και τους οικείους της εκλιπούσας.
2. Να καταθέσει στεφάνι στη μνήμη της εκλιπούσας.
3. Να παραστεί αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου στην εξόδιο ακολουθία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Χανίων εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την πρόωρη απώλεια της Άννας. Η σκέψη όλων μας βρίσκεται δίπλα στην οικογένειά της, στην οποία ευχόμαστε δύναμη, κουράγιο και υγεία για να αντιμετωπίσει αυτή τη μεγάλη δοκιμασία».
Ως προς τα αίτια του θανάτου:
Τη νεκροψία έκανε ο ιατροδικαστής Σταμάτης Μπελιβάνης ο οποίος διαπίστωσε οξεία αιμορραγική παγκρεατίτιδα και, όπως μας είπε, θα ακολουθήσει περαιτέρω έρευνα για τα αίτια του θανάτου της άτυχης κοπέλας.

Το τελευταίο αντίο θα πουν την Τρίτη συγγενείς και φίλοι της Αννας.

Η κηδεία θα γίνει την Τρίτη 30 Ιουνίου και ώρα 6 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά Χανίων όπου θα ψαλλεί η νεκρώσιμη ακολουθία και θα ταφεί στο εκεί κοιμητήριο.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum