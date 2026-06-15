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Πέντε συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια το Σαββατοκύριακο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Σε πέντε συλλήψεις προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν στις 13 και 14 Ιουνίου 2026 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Τρικάλων.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυρκαγιές προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών, θερμών εργασιών κοπής μετάλλων, χρήσης γεωργικών μηχανημάτων και καύσης χόρτων χωρίς τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων πυρασφάλειας.

Συγκεκριμένα :

– Στις 13 Ιουνίου 2026 εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε γεωργική έκταση στη θέση Τούμπα Μέγα Δένδρου του Δήμου Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας, η οποία προκλήθηκε κατά τη χρήση γεωργικού ελκυστήρα και επεκτάθηκε σε παρακείμενη γεωργική και δασική έκταση. Για το περιστατικό συνελήφθη άνδρας ελληνικής υπηκοότητας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 976,56 ευρώ.

– Στις 13 Ιουνίου 2026 εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή του Τριαδίου Θεσσαλονίκης, η οποία προκλήθηκε από σπινθήρες κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών κοπής μετάλλων με τροχό. Η φωτιά επεκτάθηκε από ξηρά χόρτα σε αγροτεμάχιο με αθέριστα σιτηρά. Συνελήφθη αλλοδαπός, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.927,50 ευρώ.

– Στις 13 Ιουνίου 2026 εκδηλώθηκε πυρκαγιά από θεριζοαλωνιστική μηχανή κατά τη διάρκεια εργασιών θερισμού σε αγροτική περιοχή του αγροκτήματος Σουλτογιαννέικων του Δήμου Κιλκίς. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε παρακείμενη γεωργική έκταση. Για το περιστατικό συνελήφθη άνδρας , ελληνικής υπηκοότητας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

– Στις 13 Ιουνίου 2026 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο Ξυλοπάροικο του Δήμου Τρικκαίων, όταν κατά την κοπή χόρτων με γεωργικό ελκυστήρα προκλήθηκαν σπινθήρες από την τριβή μεταλλικών μαχαιριών με πέτρες, με αποτέλεσμα την ανάφλεξη ξηρών χόρτων. Από την πυρκαγιά κάηκε έκταση 1.188 τ.μ. και συνελήφθη άνδρας ελληνικής υπηκοότητας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

– Στις 14 Ιουνίου 2026 και ώρα 13:11 εκδηλώθηκε αγροτική πυρκαγιά στην περιοχή Κάτω Ελάτη του Δήμου Τρικκαίων, κατά τη διάρκεια καύσης χόρτων σε σωρό χωρίς τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων πυρασφάλειας. Για το περιστατικό συνελήφθη άνδρας ελληνικής υπηκοότητας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, οι υπαίτιοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, κατόπιν των προβλεπόμενων εισαγγελικών ενεργειών, ενώ όπου προβλέπεται επιβλήθηκαν και τα αντίστοιχα διοικητικά πρόστιμα.

Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και την 14η Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 423 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 424.281,45 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 88 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών και παραβάσεις της πυροσβεστικής νομοθεσίας.

Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Τέλος, το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Όπως υπογραμμίζεται από την Πυροσβεστική, η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

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