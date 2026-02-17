menu
Πέντε νεκροί σε πυρκαγιά κοντά στη Βαρκελώνη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Πέντε πολύ νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίσθηκαν ελαφρά χθες, Δευτέρα, το βράδυ σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία στο Μανγέου, κοντά στη Βαρκελώνη, ανακοίνωσαν, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ,  οι πυροσβέστες της περιφέρειας της Καταλωνίας (βορειοανατολική Ισπανία), ενώ δεν έχουν διευκρινισθεί μέχρι τώρα τα αίτια της τραγωδίας.

«Πέντε άνθρωποι έχασαν απόψε τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίσθηκαν ελαφρά», σύμφωνα με την ανακοίνωση που έδωσαν στη δημοσιότητα οι πυροσβέστες στη διάρκεια της νύκτας.

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, τα θύματα ήταν έφηβοι οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί σε σοφίτα που βρισκόταν στο επάνω τμήμα της πολυκατοικίας και χρησίμευε ως αποθήκη.

«Φαίνεται ότι τα θύματα ήταν όλα ανήλικοι», δήλωσε στη δημόσια καταλανική τηλεόραση η Ελία Τορτολέρο, εκπρόσωπος της περιφερειακής κυβέρνησης, όμως διευκρίνισε πως «θα πρέπει να το επιβεβαιώσουμε».

Σύμφωνα με το εθνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTVE, το οποίο επικαλείται πηγές στο δημαρχείο του Μανγέου, μεταξύ των θυμάτων είναι τρεις ανήλικοι ηλικίας 12, 15 και 16 ετών.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά και «άρχισε έρευνα», συνέχισε η Ελία Τορτολέρο, μια πληροφορία που επιβεβαιώθηκε επίσης από καταλανικό δικαστήριο.

Στην ανακοίνωσή τους, οι πυροσβέστες εξηγούν ότι ειδοποιήθηκαν από γείτονες για την παρουσία καπνού στο κλιμακοστάσιο. Μόλις έσβησε η φωτιά, «εντοπίσθηκε το πρώτο θύμα, ένα πρόσωπο σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή», συνέχισαν.

Άλλα τέσσερα άτομα βρέθηκαν στη συνέχεια μέσα στην αποθήκη και «δεν ήταν δυνατό να τους σώσουμε», πρόσθεσαν.

Από τους τέσσερις τραυματίες, τρεις πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου είχαν μεταφερθεί, ενώ ο τέταρτος αρνήθηκε τη μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Οι δημοτικές αρχές του Μανγέου, μιας πόλης άνω των 20.000 κατοίκων που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 60 χιλιομέτρων βόρεια της Βαρκελώνης, κήρυξαν τριήμερο πένθος στην κοινότητα για «τον τραγικό θάνατο πέντε νέων», όπως αναφέρουν σε ανακοίνωση την οποία εξέδωσαν.

«Συγκλονισμένος από το θάνατο πέντε ανθρώπων σε πυρκαγιά σε πολυκατοικία του Μανγέου», έγραψε από την πλευρά του στο X ο πρόεδρος της περιφέρειας της Καταλωνίας Σαλβαδόρ Ίγια.

 

