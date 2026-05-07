Πέντε νέες δεξαμενές στον Δήμο Πλατανιά

Πέντε νέες δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 1.600 κυβικών μέτρων ενισχύουν την υδροδοτική ασφάλεια του Δήμου Πλατανιά.

Οπως γνωστοποιήθηκε σε παρουσίαση του έργου στο Πολεμάρχι, η ΔΕΥΑΒΑ, στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού της για τη θωράκιση των περιοχών του Δήμου Πλατανιά απέναντι στις συνθήκες λειψυδρίας, ολοκλήρωσε την εγκατάσταση πέντε νέων δεξαμενών ύδρευσης, συνολικής χωρητικότητας 1.600 κυβικών μέτρων, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο προετοιμασίας για άμεση λειτουργία.

Οι νέες δεξαμενές ύδρευσης είναι οι εξής:

Στο Πολεμάρχι ΔΕ Βουκολιών, χωρητικότητας 700 κυβικών μέτρων.

Στην Κεφάλα ΔΕ Βουκολιών, χωρητικότητας 500 κυβικών μέτρων.

Στη Σπηλιά ΔΕ Κολυμβαρίου, χωρητικότητας 150 κυβικών μέτρων.

Στο Γαβαλομούρι ΔΕ Βουκολιών, χωρητικότητας 100 κυβικών μέτρων.

Στη Γλώσσα ΔΕ Κολυμβαρίου, χωρητικότητας 100 κυβικών μέτρων.

Με τη λειτουργία των νέων δεξαμενών ενισχύεται ουσιαστικά η δυνατότητα αποθήκευσης, η ισορροπία στην κατανομή των υδάτινων πόρων και η επιχειρησιακή ανθεκτικότητα του δικτύου ύδρευσης. Σε συνδυασμό με τους νέους αγωγούς και τα αντλιοστάσια που υλοποιούνται, η ΔΕΥΑΒΑ ενδυναμώνει την υδροδοτική επάρκεια των περιοχών ευθύνης της, ιδιαίτερα κατά την απαιτητική καλοκαιρινή περίοδο.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒΑ, κ. Ευτύχης Μαυρογένης:

«Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΥΑΒΑ υπερβαίνει τα 18.000.000 ευρώ. Με την ολοκλήρωσή του, η Επιχείρηση θα μπορεί να υπηρετεί ακόμη πιο αποτελεσματικά τους δημότες, τις τοπικές κοινότητες και τον Δήμο Πλατανιά. Οραματιζόμαστε, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε σημαντικά έργα υποδομής, χωρίς να απομακρυνόμαστε από την καθημερινή αντιμετώπιση των προβλημάτων των δημοτών».