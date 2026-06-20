Πειρατική TV: Απολογούνται οι κατηγορούμενοι

Πολύωρη αναμένεται να είναι σήμερα, Σάββατο, η διαδικασία των απολογιών των τεσσάρων εκ των επτά συλληφθέντων που κατηγορούνται ως εμπλεκομένοι στην υπόθεση της τεράστιας κομπίνας που φέρεται να στήθηκε με την πειρατική τηλεόραση.

Οπως μετέδωσε ο ηρακλειώτικος ιστότοπος cretalive, οι τρεις από τους επτά – πατέρας και δύο γιοι- ζήτησαν νέα προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Σε ό,τι αφορά τους τέσσερις που απολογούνται σήμερα, οι τρεις είναι από το Ηράκλειο και πρόκειται για ζευγάρι και τον αδελφό της γυναίκας.

Στο πλαίσιο της έρευνας του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης εντοπίστηκε βάση δεδομένων που εμφάνιζε περισσότερους από 86.000 χρήστες, με το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκ. ευρώ ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκ. ευρώ!

Η απόλυτη εχεμύθεια αποτέλεσε τη μεγαλύτερη πρόκληση διαρκούσης της πολύμηνης επιχείρησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που χειρίζονταν την υπόθεση γνώριζαν ότι οποιαδήποτε διαρροή ή κίνηση γινόταν αντιληπτή από τα μέλη της οργάνωσης θα μπορούσε να επηρεάσει καθοριστικά την εξέλιξη της έρευνας. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται εξ αποστάσεως το σύνολο της τεχνολογικής τους υποδομής και να απενεργοποιήσουν κρίσιμα συστήματα μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Με ένα remote, με μια απλή κίνηση, θα απενεργοποιούσαν τα πάντα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν οι Αρχές προχώρησαν στις ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, ο κεντρικός διακομιστής είχε εντοπιστεί στο Αγρίνιο, ενώ τα βασικά πρόσωπα της υπόθεσης βρίσκονταν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.

Ιδιαίτερο βάρος δίνουν οι Αρχές και στο οικονομικό σκέλος της υπόθεσης. Κατά την έρευνα καταγράφηκαν τραπεζικές ροές που προσεγγίζουν το 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ εντοπίστηκαν και ροές σε 58 τραπεζικούς λογαριασμούς σε δέκα διαφορετικές χώρες.

Η έρευνα έδειξε ακόμη ότι το δίκτυο είχε αποκτήσει σημαντική έκταση, με πελατολόγιο και τεχνολογική υποδομή που ξεπερνούσαν τα ελληνικά σύνορα. Μόνο για τη συντήρηση και αναβάθμιση των συστημάτων του φέρεται να δαπανήθηκαν τους τελευταίους μήνες περίπου 280.000 ευρώ, ενώ οι διακομιστές και οι εφαρμογές του εξυπηρετούσαν χρήστες σε 13 χώρες. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η λειτουργία μιας τέτοιας υποδομής απαιτούσε εξειδικευμένες γνώσεις και συνεχή τεχνική υποστήριξη. Αυτό και μόνο καταδεικνύει και το μέγεθος της μπίζνας.

Στη διάθεση των Αρχών υπάρχουν και μηνύματα που απέστελναν διαδικτυακά για να “ψαρέψουν” πελάτες. “Αν σε ενδιαφέρει αξιόπιστο και υψηλής ποιότητας iptv, έχουμε δικό μας άνθρωπο απολύτου εμπιστοσύνης που έχει το καλύτερο που έχει υπάρξει ποτέ. Άριστη ποιότητα εικόνα και υψηλή ταχύτητα. Ολα τα Ελληνικά και Κυπριακά κανάλια, περίπου 2000 κανάλια από διάφορες χώρες…”. Ο αποστολέας, καταλήγει: “Τέλος, τονίζω, ότι είναι πλήρως κρυπτογραφημένο, 100% ασφαλές και έχει ήδη το δικό του vpn. Μπορεί να εγκατασταθεί σε όλων των ειδών τις συσκευές. Αν σε ενδιαφέρει, υπάρχουν φυσικά δοκιμαστικά για να το δεις!”.