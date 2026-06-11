Παξοί: Υπό έλεγχο η φωτιά στα δύο σκάφη

Υπό έλεγχο τέθηκε πριν από λίγο η φωτιά που τύλιξε δύο τουριστικά σκάφη στο λιμάνι Γάιος Παξών, περίπου στις 13:30.

Οπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, καθοριστική συμβολή στην κατάσβεση έχει πυροσβεστικό πλοιάριο που αναχώρησε άμεσα από την Ηγουμενίτσα προκειμένου να συνδράμει στη επιχείρηση, ώστε να μην εξαπλωθεί η φωτιά και σε άλλα σκάφη που είναι δεμένα στο λιμάνι.

Ένα καταμαράν, όπου επέβαιναν 2 Αμερικανοί και δύο Βρετανοί τουρίστες, βρισκόταν στη διαδικασία αναχώρησης από το λιμάνι, όταν ξαφνικά για άγνωστη αιτία, άρπαξε φωτιά η μηχανή του. Αμέσως, ο καπετάνιος απομάκρυνε τους τουρίστες από το σκάφος και κατέβαλε προσπάθειες, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, να σβήσει τη φωτιά. Όμως δεν τα κατάφερε με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί και ο ίδιος, αφού βούτηξε στη θάλασσα.

Η φωτιά, επεκτάθηκε γρήγορα στο δίπλα σκάφος, ένα ξύλινο, το οποίο κάνει ημερήσιες κρουαζιέρες από την Κέρκυρα στους Παξούς και λίγο νωρίτερα είχε αποβιβάσει 18 τουρίστες.

Τα δύο τουριστικά σκάφη έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές με το ξύλινο να είναι ήδη μισοβυθισμένο.