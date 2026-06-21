Πάτρα: Βρέφος νοσηλεύεται με κάταγμα μηρού και τραύματα στο κεφάλι

Aνησυχία προκαλεί η νοσηλεία βρέφους 7 μηνών στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών με κάταγμα μηρού και τραύματα στο κεφάλι.

Οπως μεταδίδει η Καθημερινή, σύμφωνα με ιατρικές πηγές που επικαλείται το thebest.gr, η φύση των τραυματισμών δεν φαίνεται να συνάδει με απλό ατύχημα, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ενημέρωση των αρμόδιων αρχών.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, οι γονείς υποστηρίζουν ότι το παιδί έπεσε από κρεβάτι ενώ η μητέρα απουσίαζε προσωρινά. Οι αρχές ερευνούν την υπόθεση, εξετάζοντας όλα τα στοιχεία και τις συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκαν οι τραυματισμοί.