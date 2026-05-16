Πάτρα: Συνελήφθη οικιακή βοηθός για κλοπή

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, μια ημεδαπή γυναίκα, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία ημεδαπού άνδρα, στις 8/05/2026 η κατηγορούμενη εργαζόμενη ως οικιακή βοηθός στην οικία του, αφαίρεσε από δωμάτιο -550- ευρώ, ενώ από το έτος 2013 έως σήμερα, διαπιστώθηκε από τον άνδρα ότι η κατηγορούμενη είχε αφαιρέσει συνολικά το χρηματικό ποσό των -40.000- ευρώ, καθώς και -3- χρυσές λίρες.

Επιπλέον, χθες το πρωί, η κατηγορούμενη αφαίρεσε εκ νέου από τσαντάκι του παθόντα το χρηματικό ποσό των -550- ευρώ, το οποίο είχε προσημειωθεί από τους αστυνομικούς μετά την καταγγελία και κατά την έξοδο της από την οικία του παθόντα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Σε σωματική έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στην κατηγορούμενη βρήκαν στην κατοχή της και κατέσχεσαν το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των -550- ευρώ, το οποίο αποδόθηκε στον παθόντα, καθώς και -1.340- ευρώ.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία της, βρέθηκαν από τους αστυνομικούς και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των -4.380- ευρώ, κοσμήματα, καθώς και -2- χρυσές λίρες Αγγλίας.

 

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

