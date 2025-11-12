menu
Chania
Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου, 2025
Ελλάδα

Πάτρα: Συνελήφθη 25χρονος για τον θανάσιμο τραυματισμό του νηπίου

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Στη σύλληψη ενός 25χρονου για ανθρωποκτονία από αμέλεια, προχώρησε η αστυνομία για τον θανάσιμο τραυματισμό νηπίου ηλικίας 3,5 ετών το απόγευμα της Τρίτης στην κοινότητα του Αγίου Νικολάου Σπάτων, στην Δυτική Αχαΐα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 25χρονος, που είναι συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας του νηπίου, βάδιζε μαζί του μέσα στην κοινότητα. Κάποια στιγμή κινούμενοι και οι δύο στην άκρη του δρόμου έπεσαν, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, από μαντρότοιχο ύψους περίπου δύο μέτρων.

Κατόπιν, το τραυματισμένο νήπιο διακομίστηκε στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, όπου, όπως διέγνωσαν οι γιατροί, έφερε κακώσεις στο πρόσωπο και την γνάθο.

Όμως, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το παιδί κατέληξε το βράδυ της Τρίτης από καρδιοαναπνευστική ανακοπή.

Ο 25χρονος, ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε, κατηγορείται για ανθρωποκτόνα από αμέλεια, διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας, όπου νοσηλεύεται τραυματισμένος, ενώ, σύμφωνα με την αστυνομία, οι γονείς του νηπίου δεν έχουν ζητήσει την ποινική δίωξη του άνδρα για τον θανάσιμο τραυματισμού του παιδιού τους.

