Πάτρα: Συνελήφθη 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό 12χρονης

Σοβαρότατες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση βιασμού της 12χρονης από την Πάτρα, καθώς, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, συνελήφθη στο σπίτι του ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό της.

Υπενθυμίζεται, ότι η ιατροδικαστική έκθεση που διαβιβάστηκε στα χέρια του Εισαγγελέα επιβεβαίωσε, ότι η ανήλικη έχει υποστεί γενετήσιες πράξεις.

Η μητέρα της 12χρονης έκανε την καταγγελία στις αστυνομικές αρχές τη Δευτέρα, υποδεικνύοντας ως δράστη έναν 16χρονο. Οι αστυνομικοί πήραν τις σχετικές καταθέσεις και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του. Η δικογραφία, εστάλη σήμερα το πρωί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ο οποίος αποφάσισε και την έκδοση εντάλματος σύλληψης του 16χρονου.