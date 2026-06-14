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Πατήσια: Στη ΜΕΘ 19χρονος με μαχαιριά στον θώρακα έπειτα από απόπειρα ληστείας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του παιδιατρικού νοσοκομείου «Αγλαΐα Κυριακού» νοσηλεύεται 19χρονος ο οποίος φέρει τραύμα από μαχαίρι στον θώρακα, μετά από απόπειρα ληστείας σε βάρος του, στα Πατήσια.

Όπως μεταδίδει το cnn.gr, ο νεαρός άνδρας σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία μεταφέρθηκε στο παιδιατρικό νοσοκομείο της Αθήνας συνοδεία φίλου του αργά το βράδυ του Σαββάτου με τις συνθήκες της επίθεσης εναντίον του να διερευνώνται.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 19χρονος αλλοδαπός, τραυματίστηκε από άγνωστο αριθμό ατόμων που αποπειράθηκαν να τον ληστέψουν.

Ο νεαρός Αιγύπτιος φέρεται να αντιστάθηκε στους ληστές με αποτέλεσαν να τον τραυματίσουν με αιχμηρό αντικείμενο στον θώρακα.

Οι δράστες αμέσως μετά το μαχαίρωμα τράπηκαν σε φυγή με την αστυνομία να συγκεντρώνει στοιχεία για την ταυτοποίηση και σύλληψη τους.

Ο 19χρονος τραυματίας που κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί στη ΜΕΘ του «Αγλαΐα Κυριακού» για παρακολούθηση επρόκειτο να διακομισθεί με το ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο ενηλίκων, ενώ έχει ενημερωθεί και η αστυνομία.

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