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ΠΑΣΟΚ: Το Μαξίμου οφείλει να απαντήσει αν έχουν εκδοθεί κρατικές συστατικές επιστολές για το Predator

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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«Η κυβέρνηση σιωπά και οι δημόσιοι εκβιασμοί από τον Ισραηλινό απόστρατο Τ. Ντίλιαν και τον πρώην Γ.Γ. του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη συνεχίζονται», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του σχετικά με δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα».

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ,  αναφέρει ότι «οι σημερινές αποκαλύψεις του ‘Βήματος της Κυριακής’ σχετικά με την ύπαρξη κρατικών εγγράφων -συστατικών επιστολών και πιστοποιητικών καλής λειτουργίας για το παράνομο λογισμικό Predator- γεννούν εξαιρετικά σοβαρά ερωτήματα για την εμπλοκή κυβερνητικών παραγόντων στο σκάνδαλο των υποκλοπών».

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να δώσει άμεσα και ξεκάθαρα απαντήσεις» για τα εξής:

«-Έχουν εκδοθεί από ελληνικές κρατικές υπηρεσίες ή υπουργεία έγγραφα τύπου Reference Certificate, Certificate of Good Performance ή Government User Certificate για το Predator;

-Έχουν χρησιμοποιηθεί τέτοια έγγραφα από την Intellexa και τους συνεργάτες της για τη διευκόλυνση εξαγωγών του παράνομου λογισμικού σε τρίτες χώρες;

-Ποιοι ενέκριναν ή υπέγραψαν τις σχετικές διαδικασίες και με ποια θεσμική νομιμοποίηση, δεδομένου ότι η πώληση και η χρήση του Predator στην Ελλάδα ήταν και παραμένει παράνομη; Το έκανε το ίδιο το γραφείο του Πρωθυπουργού;».

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ «με τις νέες αυτές αποκαλύψεις καταρρέει οριστικά το κυβερνητικό αφήγημα ότι η υπόθεση του Predator αποτελούσε μια ‘ιδιωτική υπόθεση’, χωρίς εμπλοκή κρατικών μηχανισμών».

«’Αλλωστε», σχολιάζει, «ακόμα περιμένουμε από την κυβέρνηση να διαψεύσει ότι υπάρχει σχέδιο συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της ΕΥΠ και της Intellexa ήδη από το 2020».

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τονίζει ότι «η δικαιοσύνη οφείλει να παρέμβει και να ερευνήσει τις αλλεπάλληλες αποκαλύψεις».

Υπογραμμίζει, επίσης, ότι «η σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και η κλήση των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη πρέπει να γίνει άμεσα και να καταδειχθεί αν πράγματι διαθέτει η πλευρά της Intellexa στοιχεία που υποστηρίζει ότι έχει».

«Αν η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κάτι να κρύψει ή να φοβηθεί θα πρέπει να είναι η επισπεύδουσα σε αυτή τη διαδικασία. Εκτός και αν έχει πολλά να κρύψει οπότε καταλαβαίνουμε το άγχος και την αγωνία της», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ

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